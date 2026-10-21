Thủ đoạn lập 'sổ kép' giấu doanh thu của kế toán và thủ quỹ liên quan vụ Hải SAPA TV

Trước đó, ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải (Hải SAPA TV) và các cá nhân, tổ chức liên quan về hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ngày 20/10, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam Lê Thanh Hiển (SN 1981) và Đỗ Kim Chung (SN 1992, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) là kế toán và thủ quỹ của Công ty CP sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam, về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung là kế toán và thủ quỹ đã có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, che dấu doanh thu của Công ty Hoàng Nam gây thiệt hại cho nhà nước.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.