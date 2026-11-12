Thủ đoạn giấu xác nạn nhân phi tang ngay đối diện nhà trọ của hung thủ ở TP Hồ Chí Minh

Trước đó, lúc 14 giờ 00 ngày 8/11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của bà N.T.L. (SN 1982, trú tại xã Hòa Tú, TP Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q. (SN 2002, trú tại Phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2/11.

Đối tượng Chúc Kim Hương - Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét, ngày 11/11, Công an TP Hồ Chí Minh đã đã bắt giữ Chúc Kim Hương. Tại cơ quan công an, Chúc Kim Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bước đầu Công an TP Hồ Chí Minh xác định, Chúc Kim Hương và chị Q. quen biết nhau qua mạng. Ngày 1/11, sau khi hẹn nhau và quan hệ tình dục tại nhà của Chúc Kim Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc, 2 người này đã xảy ra mâu thuẫn, Hương đã dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong, sau đó chôn giấu thi thể tại bãi đất trống đối diện nhà trọ và tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.