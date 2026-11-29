Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh CACC

Ngày 29/11, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 4 bị can liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép hơn 31.000 viên đạn tạo áp từ Trung Quốc về Việt Nam.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận vụ án "Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ" xảy ra ngày 10/11 tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Lào Cai do Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) về tội "Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ".

Hơn 31.000 viên đạn tạo áp bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh CACC

Ba bị can Nguyễn Hữu Hùng (SN 1983, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ), Trương Thị Thu Trang (SN 1991, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) và Vũ Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ", theo điểm d khoản 2 Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2025, Lê Thanh Tùng nảy sinh ý định đặt mua đạn tạo áp từ Trung Quốc đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Tùng liên hệ với anh họ là Nguyễn Hữu Hùng để tổ chức vận chuyển hàng qua biên giới. Hùng tiếp tục liên hệ với Trương Thị Thu Trang và Vũ Thị Thu Hà để nhận hàng tại Hà Khẩu (Trung Quốc), sau đó thuê người vận chuyển trái phép về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng chia nhỏ đạn tạo áp vào túi zip, dùng băng dính quấn lại rồi cất giấu quanh chân, đùi và bụng người vận chuyển. Sau khi đưa hàng qua biên giới, số đạn được tập kết, đóng vào thùng carton rồi gửi theo xe khách về Phú Thọ cho Tùng tiêu thụ.

Hoạt động này được tổ chức nhiều lần với số lượng lớn. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc, trao đổi và thanh toán tiền công. Tổng số vật chứng bị cơ quan công an thu giữ đến thời điểm hiện tại là 31.251 viên đạn tạo áp.

Theo kết luận giám định, bên trong toàn bộ số đạn kim loại thu giữ đều chứa vật liệu nổ, với tổng khối lượng hơn 7,7kg.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.