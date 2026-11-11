Thủ đoạn dàn xếp tỷ số giữa ông trùm cá độ và các cầu thủ bóng đá, bóng rổ

Mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) điều tra, phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao do Vũ Chí Công (Vu Chi Konh, SN 1998, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu.

Đường dây này tổ chức đánh bạc trên các trang cá độ bóng đá, trong đó tập trung đánh cá độ các giải bóng đá quốc tế, các trận đấu của các Câu lạc bộ bóng đá thuộc giải hạng Nhất, giải U19 Quốc gia, giải bóng đá Cúp Quốc gia Việt Nam.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ thủ đoạn dàn xếp tỷ số một số trận đấu để cá độ của Công.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, cơ quan công an xác định hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan.

Bắt tay dàn xếp tỷ số theo kịch bản

Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên Ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, Hoàng Danh Ngọc để thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Long An gồm: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo đúng kịch bản Công đưa ra để Công đánh cá độ một số trận đấu của Câu lạc bộ Long An thi đấu. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ trên.

Vũ Chí Công tại cơ quan điều tra.

Ngoài việc dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, tháng 8, Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc, thống nhất với Vũ Chí Công việc Nhật đứng ra dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng rổ thuộc giải bóng rổ quốc gia VBA, sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công để Công đánh cá độ thắng.

Nhật gặp mặt các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (Hoàn, Quang là cầu thủ Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins mùa giải 2026), Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy (Tâm, Thịnh, Duy là cầu thủ Câu lạc bộ Da Nang Dragons mùa giải 2026) để bàn bạc, thống nhất dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins ngày 15/8 cho Công và trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật cùng các cầu thủ tham gia cá độ.

Đặt máy chủ ở nước ngoài

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng xác định: từ năm 2024, Vũ Chí Công bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung tham gia thu mua kèo cá độ trận đấu dàn xếp tỷ số có tỷ lệ thắng cược cao từ các đối tượng người nước ngoài; phân loại các kèo có thể cá cược; chuyển nhận tiền cá cược và cùng đánh cá độ để hưởng lợi. Công thuê nhiều đối tượng để đánh cá độ cho Công; Chung sử dụng các tài khoản cá độ thuê được do Công giới thiệu để trực tiếp cá độ.

Để cá độ các trận đấu được dàn xếp tỷ số, Vũ Chí Công đã liên lạc, thỏa thuận với Nguyễn Đức Ninh là đối tượng chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP để Ninh tìm mối quan hệ, thuê tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều đối tượng khác để đánh cá độ theo yêu cầu của Công.

Đồng thời, Công thuê, trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân để Nhật, Thoại, Tân sử dụng các tài khoản cá độ do Công cung cấp đánh cá độ theo chỉ đạo của Công nhằm thắng tiền của các trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài. Ngoài ra, Vũ Chí Công cung cấp kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ sử dụng tài khoản cá độ đặt cược theo thỏa thuận với Công.

Cơ quan điều tra xác định số tiền Công dùng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Long An Lê Văn Hưng.

C02 đã khởi tố vụ án hình sự đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 máy điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động đánh bạc.

Ngoài việc triệt phá, bắt giữ các đối tượng, C02 phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF tăng cường giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, vi phạm quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá; bảo đảm tính trung thực, công bằng, minh bạch của các giải đấu, góp phần vào sự phát triển lành mạnh của bóng đá Việt Nam.