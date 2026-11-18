Tài liệu điều tra xác định, người thực hiện hành vi là Huỳnh Trung Huy (SN 2001, trú tại tỉnh Vĩnh Long). Đối tượng đã sử dụng một phần mềm tải từ Internet để chỉnh sửa mã nguồn ứng dụng Xanh SM Driver, vô hiệu hóa chức năng bắt buộc cập nhật và thay đổi thông tin phiên bản nhằm vượt qua hệ thống kiểm soát.

Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đáng chú ý, sau khi chỉnh sửa thành công phần mềm, Huy không chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân mà còn đem bán cho một số tài xế khác với giá 1 triệu đồng/phần mềm. Từ hoạt động này, đối tượng thu lợi bất chính khoảng 8 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Trung Huy để điều tra về hành vi "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác", quy định tại khoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tự ý chỉnh sửa, mua bán hoặc sử dụng các phần mềm can thiệp trái phép vào hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp nhằm trục lợi. Những hành vi vi phạm có thể bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.