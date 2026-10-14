Thủ đoạn của hai cha con che giấu hành tung cho 9 tàu cá vi phạm ở Quảng Ninh

Trước đó, ngày 14/7, lực lượng chức năng kiểm tra bè mảng gỗ, xốp không số đăng ký của Trần Xuân Trọng đang neo đậu tại vùng biển đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, phát hiện trên bè mảng đang lưu giữ 9 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) của các tàu cá khác.

Đối tượng Trần Văn Tư và Trần Xuân Trọng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh.

Quá trình điều tra Công an TP Quảng Ninh xác định vào ngày 7/7, Trần Văn Tư đã liên hệ thoả thuận với 9 chủ tàu cá khác để tháo thiết bị VMS, sau đó Trần Văn Tư đưa cho bố đẻ là ông Trần Xuân Trọng tiếp nhận 9 thiết bị VMS trên, lắp đặt và cất giấu trong cabin bè mảng gỗ xốp do ông Trọng quản lý, tạo điều kiện cho các tàu cá vào vùng biển đánh bắt thủy sản trái phép.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an TP Quảng Ninh xác định Trần Văn Tư và Trần Xuân Trọng đã tổ chức tháo trái phép 9 thiết bị giám sát hành trình tàu cá, gây cản trở, rối loạn hệ thống giám sát, quản lý của cơ quan chức năng từ ngày 7/6 đến ngày 14/7 với tổng thời gian là 163 giờ 11 phút, nhằm thu lời bất chính.

Vụ án đang được Công an TP Quảng Ninh mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.