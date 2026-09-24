Thủ đoạn của 'bộ sậu' Công ty GFDI lừa hơn 2.400 tỷ đồng của hơn 7.000 người

Như Chuyên đề Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin, sáng 24/9, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại 3 điểm cầu: điểm trực tiếp (trung tâm) ở trụ sở TAND TP Đà Nẵng, điểm cầu trực tuyến tại Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường) và Nhà hát Trưng Vương (phường Hải Châu).

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày, quy mô 8.700 người tham gia tố tụng, trong đó có khoảng 7.543 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (7.108 người bị hại).

Các bị cáo, gồm: Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, ngụ khu đô thị FPT, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) - Tổng Giám đốc; Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, là trợ lý và là vợ của Hoàng) - Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở; Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992, phường Sơn Trà) - Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1994, ngụ phường Thanh Khê) - Trưởng Phòng Ngân quỹ và Tô Hồng Trà (SN 1991, ngụ phường Ngũ Hành Sơn) - Giám đốc Sở giao dịch hội sở của Công ty.

Theo cáo trạng, do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng. Từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, GFDI huy động vốn thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố.

Khách hàng chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn, giới thiệu trực tiếp và qua mạng xã hội. Khách được giới thiệu các dự án, hoạt động đầu tư của GFDI và được tư vấn ký hợp đồng vay tài sản với công ty. Sau khi ký hợp đồng, tiền được chuyển vào tài khoản của GFDI.

Bị hại và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

GFDI sử dụng nguồn tiền huy động từ khách hàng để thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Hoàng không sử dụng tiền theo đúng mục đích được giới thiệu, cam kết với khách hàng mà sử dụng vào nhiều mục đích khác. Phần lớn tiền được Hoàng đầu tư chứng khoán quốc tế và thua lỗ.

Mặc dù vậy, Hoàng và thuộc cấp tiếp tục huy động vốn và ngày càng lún sâu vào lừa đảo, đổ nợ thông qua trụ sở Công ty GFDI (tại lô 5, B2.55, khu đô thị FPT, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, hội sở tại 47 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) và 12 chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành phố cũ: Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ…).

Đến tháng 8/2023, GFDI mất khả năng tài chính do thua lỗ chứng khoán và nhiều khách hàng yêu cầu rút vốn. Hoàng tiếp tục chỉ đạo nhân viên tìm kiếm khách hàng mới, huy động tiền để trả gốc, lãi cho những người đã ký hợp đồng trước. Tháng 11/2024, GFDI mất khả năng thanh toán.

Tổng số khách hàng ký hợp đồng là 7.543 (gồm một số bị cáo Trang, Hạnh cùng người thân). Trong đó có 7.110 người chưa từng nhận lãi từ Công ty GFDI hoặc nhận lãi thấp hơn nhiều so với số tiền đã đầu tư, cụ thể tổng số tiền đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng và đã nhận lại hơn 1.200 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đáng chú ý, có 433 khách hàng nhận được số tiền lãi cao hơn số tiền đã đầu tư, cụ thể là tổng số tiền đầu tư hơn 168,2 tỷ đồng và tổng số tiền lãi đã nhận hơn 238,3 tỷ đồng. CQĐT xác định đây là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cần nộp lại số tiền chênh lệch để đảm bảo công tác khắc phục hậu quả.