Thủ đoạn của 3 đối tượng đập phá kính hàng loạt ô tô để trộm tài sản

Ngày 20/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan đã truy xét, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến các vụ đập phá kính ô tô xảy ra tại phường Thành Vinh và xã Diễn Châu.

Các đối tượng tại cơ quan công an. ẢNH: C.A

Ba đối tượng gồm Lý Xuân Hoạt (SN 2009), N.Đ.H. (SN 2013, cùng trú tại phường Hoàng Mai) và Hồ Hùng Mạnh (SN 2010, trú tại phường Vinh Phú, Nghệ An).

Trước đó, rạng sáng 19/10, tại khu vực vỉa hè trước chung cư T&T, thuộc khối 2, phường Thành Vinh và khu vực xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu xảy ra các vụ đập phá kính ô tô nhằm tìm kiếm tài sản để trộm cắp.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 19/10, khi đến xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, phát hiện một ô tô không có người trông coi, Hoạt xuống xe, dùng dụng cụ phá kính ô tô khẩn cấp đập vỡ kính để tìm tài sản. Trong khi đó, H. điều khiển xe máy chở Mạnh đứng cách hiện trường khoảng 30m để cảnh giới. Tuy nhiên, do không tìm thấy tài sản có giá trị, cả 3 tiếp tục di chuyển về hướng TP Vinh (cũ) để tìm những ô tô khác.

Các ô tô trên vỉa hè trước chung cư bị đập kính. ẢNH: V. Đ

Đến 3h cùng ngày, tại khu vực vỉa hè một chung cư T&T, lợi dụng nơi đỗ xe không có camera giám sát và người trông coi, Hoạt tiếp tục dùng dụng cụ phá kính, đập vỡ kính của 8 ô tô. Sau khi không tìm thấy tài sản có giá trị, các đối tượng rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo của người dân, cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, truy xét. Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Đối tượng Lý Xuân Hoạt tại cơ quan công an. ẢNH: C. A

Theo kết quả điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng thống nhất tìm những ô tô không có người trông coi để đập kính, lấy trộm tài sản. Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận hành vi. Tang vật thu giữ gồm một xe máy không gắn biển kiểm soát và một dụng cụ phá kính khẩn cấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và các vi phạm liên quan của 3 đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An thông báo, những ai là bị hại trong các vụ việc liên quan đến 3 đối tượng trên cần liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, để trình báo và phối hợp giải quyết.