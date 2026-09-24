Thủ đoạn bán dữ liệu cá nhân lấy tiền ảo USDT của cặp song sinh ở Đắk Lắk

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện nhóm này dùng Facebook, Telegram cùng nhiều hội nhóm kín với thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu danh tính để mua bán thông tin cá nhân và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng liên quan vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả trích xuất thiết bị phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước.

Số dữ liệu này thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp; bao gồm chi tiết các trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp... Bao gồm đầy đủ họ tên, ngày sinh, số CCCD, địa chỉ, SĐT, chức vụ, nghề nghiệp...

Các đối tượng thu thập dữ liệu rác, phân tích, tổng hợp rồi bán qua tài khoản mạng xã hội ẩn danh. Mọi giao dịch được thanh toán bằng tiền mã hóa (USDT) hoặc tài khoản ngân hàng không chính chủ, kèm chế độ tự động xóa tin nhắn.

Toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc bán dữ liệu được các đối tượng dùng để đánh bạc online với hàng nghìn lượt cá cược, tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.