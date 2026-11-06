Thủ đô Trung Quốc ban hành cảnh báo bão tuyết màu vàng

Tuyết phủ trắng xóa tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 13/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo cảnh báo, từ trưa 7/11 đến sáng 8/11, một số khu vực thuộc các huyện Diên Khánh, Hoài Nhu, Mật Vân, Bình Cốc, Xương Bình, Môn Đầu Câu và Phòng Sơn dự báo sẽ có tuyết rơi dày, bão tuyết, với lượng tuyết tích tụ trong 12 giờ vượt trên 6 mm.

Cuối tuần này, hầu hết khu vực Hoa Bắc sẽ đón đợt mưa và tuyết mạnh nhất kể từ mùa Thu và mùa Đông năm nay. Theo Đài Khí tượng Trung ương, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các khu vực miền Trung và miền Đông, trong khi các luồng không khí ấm và ẩm sẽ mạnh lên, tạo điều kiện hình thành mưa lớn và tuyết ở miền Bắc Trung Quốc.

Theo Đài Khí tượng Bắc Kinh, hiện tượng mưa tuyết dự báo sẽ bắt đầu vào khoảng trưa 7/11 và kéo dài đến sáng 8/11. Không khí lạnh sẽ tác động rõ rệt hơn đến khu vực phía Tây và phía Bắc Bắc Kinh, khiến nhiệt độ giảm mạnh.

Cụ thể, tại các vùng núi ở Diên Khánh, Hoài Nhu, Mật Vân, Bình Cốc, Xương Bình, Môn Đầu Câu và Phòng Sơn sẽ có tuyết rơi sau 12h ngày 7/11, có khả năng đạt mức bão tuyết, với một số khu vực có tuyết rơi dày từ 5 đến 10 cm, thậm chí trên 10 cm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, do không khí lạnh, nhiệt độ tại Bắc Kinh sẽ giảm đáng kể. Nhiệt độ cao nhất vào ngày 7 và 8/11 chỉ khoảng 6 độ C, và nhiệt độ thấp nhất vào tối 8/11 sẽ xuống đến âm 4 độ C, người dân cần mặc thêm quần áo ấm, đề phòng cảm lạnh.