Thủ đô Thái Lan ngập nặng, 15 tuyến đường huyết mạch bị ảnh hưởng

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết hệ thống kênh rạch tại khu vực này đã quá tải, trong khi 15 tuyến đường huyết mạch trên toàn thành phố bị ngập sâu.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Narathiwat, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mưa lớn bắt đầu từ khoảng 16h ngày 24/9. Đến sáng 26/9, lượng mưa tích lũy tại các quận phía Đông như Min Buri, Khlong Sam Wa và Saphan Sung đã gần 300 mm. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn do tác động của vùng áp thấp và nước lũ từ các tỉnh lân cận như Nonthaburi và Pathum Thani đổ về.

Các kênh rạch chính ở phía Đông Bangkok, gồm Saen Saep, Prawet, Lat Phrao và Prem Prachakorn, đều đã đầy nước, không còn khả năng tiêu thoát. Chính quyền thành phố khuyến cáo người dân sống gần các khu vực này nhanh chóng di chuyển đồ đạc, phương tiện lên vị trí cao; đồng thời chuẩn bị bao cát, bố trí trường học làm nơi sơ tán tạm thời và sẵn sàng chuyển các bệnh nhân nằm liệt giường đến bệnh viện.

Tại các khu vực khác, mưa lớn liên tục cũng khiến hệ thống thoát nước quá tải. Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trên 15 tuyến đường huyết mạch bị ngập, trong đó có các trục Vibhavadi, Phahon Yothin, Ratchadaphisek, Sukhumvit, Lat Phrao, Phetchaburi và Chaeng Watthana.

BMA đang vận hành tối đa công suất các trạm bơm và dự kiến nước sẽ rút trong khoảng 6 giờ sau khi mưa dừng. Trong khi đó, khu vực phía Tây sông Chao Phraya hiện chưa ghi nhận tình trạng ngập nghiêm trọng.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan (TMD), ảnh hưởng của dải áp thấp kết hợp với gió mùa mạnh sẽ khiến Bangkok, 5 tỉnh phụ cận và khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến rất to trên diện rộng đến hết ngày 28/9. TMD cảnh báo nguy cơ ngập úng tái diễn và sạt lở cục bộ, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp ứng phó.