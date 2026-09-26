Thủ đô Thái Lan ban bố tình trạng thảm họa toàn bộ 50 quận do mưa lũ

Đường phố Bangkok ngập nước. Ảnh: Reuters

Quyết định do Thống đốc Chadchart Sittipunt ký, mở rộng phạm vi từ 3 quận trước đó, cho phép chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan triển khai ứng phó nhanh chóng, đồng bộ hơn.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan cho biết, mưa lớn dự kiến kéo dài đến ngày 27-9, do một vùng áp thấp mạnh bao phủ Bangkok và các tỉnh miền Trung, kết hợp với gió mùa Tây Nam tăng cường.

Hệ thống trạm bơm của Bangkok đang vận hành hết công suất, tiêu thoát khoảng 1.200m3 nước/giây, trong khi lưu lượng xả từ đập Chao Phraya được nâng lên 1.950m3/giây.

Theo báo cáo, hiện đã ghi nhận 20 tỉnh trên toàn Thái Lan bị ngập lụt, buộc người dân ở các khu vực thấp và dọc sông Chao Phraya phải theo dõi sát mực nước, chuẩn bị ứng phó với diễn biến mới.