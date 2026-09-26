Thủ đô Thái Lan ban bố tình trạng thảm họa do ngập sâu

Mưa lớn kéo dài từ chiều 24/9 đến sáng 26/9 (giờ địa phương) đã gây ngập nghiêm trọng tại nhiều khu vực thủ đô Bangkok của Thái Lan, đặc biệt ở phía Đông thành phố.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết hệ thống kênh rạch tại khu vực này đã quá tải, trong khi 15 tuyến đường huyết mạch trên toàn thành phố bị ngập sâu.

Mưa lớn bắt đầu từ khoảng 16h ngày 24/9. Đến sáng 26/9, lượng mưa tích lũy tại các quận phía Đông như Min Buri, Khlong Sam Wa và Saphan Sung đã gần 300 mm.

Thống đốc Chadchart nhận định khu vực phía Đông thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và cảnh báo mưa sẽ còn tiếp diễn. Nước lũ cũng tràn vào thủ đô từ các tỉnh Nonthaburi và Pathum Thani.

Các kênh rạch chính ở phía Đông Bangkok, gồm Saen Saep, Prawet, Lat Phrao và Prem Prachakorn, đều đã đầy nước, không còn khả năng tiêu thoát.

Việc ban bố tình trạng thảm họa cho phép các cơ quan địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan (TMD), ảnh hưởng của dải áp thấp kết hợp với gió mùa mạnh sẽ khiến Bangkok, 5 tỉnh phụ cận và khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa đến rất to trên diện rộng đến hết ngày 28/9.

TMD cảnh báo nguy cơ ngập úng tái diễn và sạt lở cục bộ, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp ứng phó.

Trận lũ trên diện rộng tại Thái Lan năm 2011 khiến hơn 500 người thiệt mạng và làm hàng triệu ngôi nhà bị hư hại.