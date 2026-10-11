Thủ đô ta làm theo lời Bác, gương mẫu đi đầu trong kỷ nguyên mới

Nơi đây, An Dương Vương xây Loa Thành độc nhất vô nhị. Lý Thái Tổ với nhãn quan thiên niên kỷ: “Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời”. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm niềm tin và khát vọng: “Mọi người đều đưa hết tài đức của mình để khôi phục Thủ đô và xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ”.

Diện mạo Thủ đô ngày càng trở nên văn minh, hiện đại Ảnh: Quang Thái

1. Bác Hồ và Trung ương Đảng trở về Thủ đô sau 9 năm lãnh đạo toàn dân thực hiện lời thề độc lập, “vốn liếng” chủ yếu là lòng tự hào, niềm kiêu hãnh vừa làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”. Trong chiến công vĩ đại đó, Thủ đô Hà Nội hoàn toàn có quyền tự hào là nơi giam chân địch, thể hiện khí phách “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Khi thực dân Pháp và bè lũ tay sai rút khỏi Hà Nội, chúng đã âm mưu phá hoại những gì có thể. Nhưng nhờ có sự mưu trí, dũng cảm của quân dân Hà Nội, nên chúng ta đã hạn chế được tối đa điều đó.

Khi Bác Hồ và Trung ương Đảng trở về thì điện, nước và an ninh trật tự xã hội vẫn giữ được an toàn; trong Lời kêu gọi nhân ngày tiếp quản Thủ đô, Bác Hồ đã ghi nhận điều này. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức lớn nhất, không dễ gì vượt qua một sớm, một chiều, đó là toàn bộ “cơ ngơi” mà thực dân Pháp để lại cũng chỉ là các công trình thiết yếu phục vụ chính sách thực dân, khai thác thuộc địa. Do đó, mọi sự phải bắt đầu từ “con số không”.

Những năm 1954 - 1957, đặc biệt là đầu những năm 60 của thế kỷ XX, Hà Nội đã thực sự là nơi gương mẫu đi đầu trong buổi khai sinh nền tảng chế độ xã hội chủ nghĩa: Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo là “cánh chim đầu đàn” của cả nước về tiến hành công cuộc cơ khí hóa, hiện đại hóa sau ngày hòa bình lập lại. Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Nhà máy Diêm Thống nhất cùng với nhiều nhà máy, xí nghiệp được tổ chức theo phương thức làm ăn tập thể. Hợp tác xã nông nghiệp ra đời dựa trên tinh thần cách mạng của lớp người áo vải từng phải sống kiếp đời nô lệ. Mạng lưới hạ tầng giao thông được cấu trúc mới theo hướng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và người dân. Hệ thống bệnh viện, trường học, cơ sở nghiên cứu được hình thành mau chóng. Không gian văn hóa có sự khởi sắc, hồ Hoàn Kiếm trở thành chốn linh thiêng, niềm tự hào của người dân cả nước. Nhiều khu chung cư được xây dựng, giúp cho hàng vạn người dân trên địa bàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nơi “an cư lạc nghiệp”. Hệ thống cây xanh trên khắp phố phường được trồng và chăm sóc, làm xanh, đẹp những con đường, ngõ phố. Vệ sinh được chú trọng, từng bước đưa người dân vào cuộc sống văn minh. Diện mạo Thủ đô Hà Nội từ buổi ban đầu dựng xây chế độ xã hội chủ nghĩa đã “thay da đổi thịt”, góp phần quan trọng để cả nước vừa xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, vừa kiên trung đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

2. Thủ đô Hà Nội không chỉ là nơi gieo mầm xanh chế độ mới, mà còn là nơi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cơ quan đầu não của chế độ mới, bảo vệ Trung ương Đảng, bảo vệ Bác Hồ trước mọi âm mưu, thủ đoạn đánh phá của kẻ thù. Trong chiến tranh, Thủ đô Hà Nội đóng vai trò là pháo đài bất khả chiến bại. Tiếng còi vào ca, tan tầm xen lẫn với tiếng kẻng, tiếng loa phóng thanh cảnh báo tình hình máy bay địch đột kích. Những khẩu pháo được dựng trên sân thượng của các tòa nhà, sẵn sàng phối hợp hỏa lực với bộ đội phòng không. Thủ đô Hà Nội là nơi tiêu biểu cho hào khí Diên Hồng, chí khí Đống Đa thời hiện đại. Nơi thôn quê, người dân “chắc tay súng, vững tay cày”, ở đô thị, người dân “chắc tay súng, vững tay búa”. Sinh viên sẵn sàng “xếp bút nghiên lên đường ra trận”, trẻ em “đội mũ rơm đi học đường dài”, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. Nghe theo Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, chủ nghĩa anh hùng cách mạng được phát đi từ Thủ đô với nhiều phong trào thi đua yêu nước, mãi để lại tiếng vang trong sử sách, tiêu biểu là phong trào “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, với tất cả những gì có thể cống hiến, hy sinh. Chỉ tính từ năm 1965 đến 1975, Hà Nội đã tuyển quân 29 đợt, động viên hơn 86.000 thanh niên, quân dự bị bổ sung cho các quân, binh chủng, trực tiếp chi viện cho các chiến trường; tăng cường cho Quân đội hơn 5.100 đảng viên, gần 36.500 đoàn viên, 163 bác sĩ, 168 y sĩ, 362 kỹ sư, 137 trung cấp kỹ thuật và gần 3.400 thợ các loại; số học sinh cấp 3 và sinh viên đại học chiếm 35,1% quân số động viên của thành phố; gần 53.200 người con ưu tú của Thủ đô đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của đất nước. Trong hàng chục nghìn gia đình liệt sĩ có hơn 700 gia đình có từ 2 đến 5 người con là liệt sĩ.

Sau khi tiếp quản Thủ đô, Hà Nội khuôn hẹp trong diện tích 152km² gồm 8 quận, huyện với dân số 37 vạn ở nội thành và 16 vạn ngoại thành. Hôm nay, trên chặng đường mới, Thủ đô Hà Nội đã được mở rộng không gian phát triển lớn nhất từ trước đến nay. Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được lập trên toàn bộ địa giới hành chính Hà Nội với diện tích hơn 3.359km2, gồm 126 xã, phường (51 phường và 75 xã). Thành phố đồng thời mở rộng không gian nghiên cứu liên kết với Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình cùng vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du miền núi phía Bắc và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế để hình thành cấu trúc “chùm đô thị hướng tâm”, trong đó Hà Nội giữ vai trò hạt nhân dẫn dắt toàn vùng. Với 9 cực tăng trưởng mang tầm nhìn thế kỷ, Hà Nội xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Bảo vệ môi trường và xử lý úng ngập; xử lý cơ bản các điểm ùn tắc giao thông; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển kinh tế; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; tái cấu trúc đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xác lập mô hình quản trị Thủ đô thông minh, hiện đại; xây dựng cấu trúc không gian đô thị đa tầng, đa lớp. Thủ đô Hà Nội đã và đang chuyển mình vươn cao, bay xa không chỉ trong phạm vi toàn quốc, mà là mang tầm khu vực và toàn cầu. Quả thực, trong thời hiện đại, chưa bao giờ Thủ đô của ta có thời cơ lớn như vậy để nuôi dưỡng và hiện thực hóa khát vọng Thăng Long của tổ tiên.

3. Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị là nền tảng chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 là nền tảng pháp lý; quyết tâm lớn, nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô là sự hòa quyện ý Đảng với lòng dân, đang tạo nên sức mạnh nội sinh, đủ sức bứt phá mạnh bạo, có cơ sở khoa học, dựa vào lòng dân. Nhiều công trình tầm cỡ thời đại đã và đang được khẩn trương tiến hành; tất nhiên thách thức khó khăn không phải là ít; song với những gì mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội từng tự quyết, từng cống hiến, chắc chắn rằng, trong tương lai không xa, Thủ đô ta sẽ thực sự mang dáng rồng bay trên cao xanh thời đại, góp phần vào thành tựu lịch sử “xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đó là lòng tri ân thiết thực nhất với Bác Hồ kính yêu.