Thủ đô Seoul, Hàn Quốc kiểm soát giao thông và tiếng ồn phục vụ kỳ thi đại học

Theo chính quyền Seoul, khoảng 113.000 thí sinh sẽ tham gia kỳ thi Suneung tại 228 điểm thi trên toàn thủ đô, diễn ra trong cả ngày 19/11. Nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng, chính quyền thành phố sẽ lùi giờ bắt đầu làm việc của công chức, viên chức muộn hơn 1 giờ so với mọi ngày. Trong khi đó, đơn vị vận hành hệ thống tàu điện ngầm Seoul sẽ tăng cường thêm 27 chuyến, tập trung vào khung giờ từ 6h đến 10h để phục vụ đồng thời các thí sinh và người đi làm muộn hơn thường lệ. Hệ thống xe buýt nội đô cũng sẽ được điều chỉnh giãn cách chuyến ngắn hơn trong khung giờ thí sinh di chuyển đến các địa điểm thi buổi sáng và khung giờ ra về buổi chiều.

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Bên cạnh đó, nhà chức trách thành phố cũng sẽ triển khai 615 phương tiện cá nhân và xe công vụ tại khu vực gần các ga tàu điện ngầm, bến xe buýt và các nút giao thông lớn lân cận điểm thi để chở miễn phí những thí sinh có nguy cơ bị muộn giờ. Khoảng 2.100 nhân viên chính quyền địa phương và tình nguyện viên sẽ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hỗ trợ thí sinh lên xe trung chuyển khẩn cấp và điều tiết giao thông.

Để bảo đảm không gian yên tĩnh cho thí sinh, chính quyền thành phố có kế hoạch tạm dừng các hoạt động bảo trì và xây dựng gần các điểm thi có khả năng gây tiếng ồn. Thành phố cũng đề nghị các hiệp hội xe buýt và taxi hạn chế bấm còi hoặc phanh gấp, tăng tốc đột ngột khi lưu thông qua khu vực gần địa điểm thi. Ngoài ra, nhà chức trách cho biết sẽ tăng cường xử lý nghiêm tình trạng đỗ xe trái phép trong bán kính 2 km xung quanh các điểm thi, các trường học lân cận và ga tàu điện ngầm.