Thủ đô phải là nơi để Nghị quyết Trung ương thấm sâu từng ngành, lĩnh vực
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng 15/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, thành phố sẽ thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các chương trình của thành phố, tạo những chuyển biến, phát triển Thủ đô xứng đáng với vị thế đặc biệt và sự tin tưởng của Trung ương, của Đảng và nhân dân dành cho Thủ đô
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-do-phai-la-noi-de-nghi-quyet-trung-uong-tham-sau-tung-nganh-linh-vuc-417802.htm