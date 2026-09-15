Thủ đô phải là nơi để Nghị quyết Trung ương thấm sâu từng ngành, lĩnh vực

Ngành y tế Lâm Đồng cùng các sở, ngành, địa phương đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh Chiến dịch Khám sức khỏe (KSK) định kỳ miễn phí năm 2026, hướng đến mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được kiểm tra sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm. Đây là chính sách an sinh xã hội nhằm chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm.