Thủ đô nước Nga đang trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách Việt Nam

Đón 21.000 lượt khách trong nửa đầu năm 2026 (tăng 7% so với cùng kỳ năm trước), cho thấy sự quan tâm từ thị trường Việt Nam dành cho điểm đến này đang gia tăng ổn định và có thể dự báo trước.

Chương trình thí điểm miễn thị thực thời hạn 1 năm vừa được triển khai, cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga với thời gian lưu trú lên đến 30 ngày.

Cung điện Tsaritsyno, Moscow. (Nguồn: Uỷ ban Du lịch thành phố Moscow)

Chương trình này có tiềm năng đơn giản hóa đáng kể các chuyến du lịch và nghỉ dưỡng đến Moscow, mang lại cho du khách khả năng tiếp cận thuận tiện đến kho tàng văn hóa và giải trí phong phú của thành phố. Khả năng di chuyển thuận lợi còn được thúc đẩy bởi mạng lưới đường bay rộng mở, hiện cung cấp khoảng 32 chuyến bay thẳng mỗi tuần giữa Moscow và Việt Nam.

Bà Dương Thanh Hằng, đại diện Sun Smile Travel Vietnam, đơn vị lữ hành chuyên tổ chức các tour du lịch đến Nga, chia sẻ: "Mạng lưới đường bay thẳng cùng chính sách thị thực đơn giản hóa mang lại sự tiện lợi rất lớn cho việc lập kế hoạch du lịch.

Ngoài các đoàn khách ghép đi theo tour truyền thống được lên kế hoạch trước từ 6 tháng đến 1 năm, chính sách này giúp các nhóm khách lẻ và giới trẻ dễ dàng thực hiện các chuyến đi tự túc. Họ có thể chủ động săn vé máy bay giá rẻ, tự đặt phòng khách sạn qua các ứng dụng/nền tảng trực tuyến và tự do trải nghiệm dịch vụ. Dự báo trong mùa hè tới, lượng du khách Việt Nam sang Moscow sẽ tăng trưởng rất mạnh”.

Bên cạnh đó, Moscow tiếp tục phát triển hạ tầng du lịch tích hợp giữa nền tảng số và thực địa. Một bước tiến quan trọng là việc ra mắt phiên bản tiếng Việt chính thức của nền tảng Discover Moscow.

Nền tảng này tổng hợp các thông tin du lịch thực tế, gợi ý lịch trình thiết kế sẵn, ý tưởng trải nghiệm theo mùa và những lời khuyên hữu ích cho du khách khi lập kế hoạch chuyến đi. Nhờ đó, nền tảng đóng vai trò là kênh thông tin đầu mối dành cho các đối tác B2B và du khách tự túc, cung cấp thông tin chính xác về các điểm tham quan, lộ trình và dịch vụ.

Moscow có tiềm năng lớn để phát triển thị trường khách Việt Nam trong thời gian tới. Moscow có nền tảng du lịch khá phát triển, với cơ sở lưu trú phù hợp cho từng đối tượng từ 3 sao, 4 sao đến cao cấp, giao thông công cộng và dịch vụ phục vụ khách quốc tế.

Búp bê Matryoshka tại Trung tâm thương mại GUM, Moscow. (Nguồn: Uỷ ban Du lịch thành phố Moscow)

Bà Hồng Hòa, đại diện TransViet Travel, phát biểu sau chuyến khảo sát thực tế tại thành phố gần đây: "Moscow vẫn là điểm đến có sức hút đối với du khách Việt Nam nhờ bề dày lịch sử, giá trị văn hóa đặc sắc, kiến trúc ấn tượng và những công trình mang tính biểu tượng của nước Nga. Thành phố có tiềm năng phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, từ tham quan di sản, khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa bản địa đến các chương trình du lịch chuyên đề dành cho khách yêu thích tìm hiểu về nước Nga”.

Thông qua sự kết hợp mạnh mẽ giữa chương trình miễn thị thực mới ra mắt, các dịch vụ số hóa chuẩn hóa theo ngôn ngữ bản địa cùng sự trân trọng sâu sắc đối với lịch sử chung, Moscow đã xây dựng thành công một chuỗi giá trị rất cạnh tranh dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Trong thời gian tới, bằng việc kết nối mượt mà di sản lịch sử với hạ tầng đô thị hiện đại và năng động, thủ đô nước Nga đã hoàn toàn sẵn sàng chào đón lượng du khách Việt Nam ngày càng tăng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm du lịch trọn vẹn và khó quên cho tất cả du khách.