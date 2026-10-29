Thủ đô Moskva của Nga hứng đợt tấn công UAV quy mô lớn, hàng không gián đoạn

Ukraine thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV nhắm vào vùng Moskva hồi tháng 9/2026. Ảnh: AnadoluAgency/X

Theo truyền thông Ukraine, ông Sobyanin cho biết các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ gần 60 UAV hướng về thủ đô trong khoảng thời gian 90 phút. 57 UAV đã bị đánh chặn tại tỉnh Moskva trong khoảng thời gian từ 22 giờ 46 phút đến 0 giờ 9 phút theo giờ địa phương.

Khoảng 2 giờ sau, ông Sobyanin thông báo thêm 15 UAV bị bắn hạ trên bầu trời Moskva, nâng tổng số UAV bị đánh chặn lên 72 chiếc. Các thông báo cập nhật trong giờ tiếp theo đưa tổng số UAV lên 136 chiếc.

Hiện chưa rõ chính xác số UAV được phóng nhằm vào Moskva. Chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.

Thị trưởng Sobyanin cũng không nêu cụ thể mục tiêu của cuộc tấn công. Theo ông, các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại những địa điểm UAV rơi.

Mối đe dọa từ UAV cũng làm gián đoạn hoạt động hàng không tại khu vực gần Moskva.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) đã áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động bay tại 3 trong số 4 sân bay lớn của khu vực, gồm Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky. Các hạn chế tại sân bay Zhukovsky đã được dỡ bỏ, trong khi những biện pháp hạn chế tạm thời vẫn duy trì tại hai sân bay còn lại.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, hai chuyến bay từ Istanbul đến Moskva đã phải quay đầu do các biện pháp hạn chế tại sân bay Vnukovo.

Người dân tỉnh Moskva kể rằng đã nghe thấy một loạt tiếng nổ gần thị trấn Naro-Fominsk, cách thủ đô khoảng 50 km về phía Tây Nam.

Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã nhiều lần làm gián đoạn hoạt động hàng không tại Moskva trong tháng 10.

Trong cuộc tấn công ngày 23/10, hoạt động bay tại cả 4 sân bay chính của Moskva đã bị đình chỉ. Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh cho thấy mảnh vỡ UAV trên đường băng tại Sheremetyevo, sân bay lớn nhất Moskva.

Trong đêm trước đó, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào khu vực này, đánh trúng một nhà máy sản xuất vũ khí tại tỉnh Moskva ngày 22/10. Ông Sobyanin tuyên bố hơn 600 UAV đã được phóng nhằm vào khu vực trong đêm.

Đầu tháng này, tỉnh Moskva đã hứng chịu cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất trong vòng 2 năm. Ukraine đã phóng 650 UAV nhằm vào khu vực này ngày 6/10, gây ra hỏa hoạn tại một cơ sở dầu mỏ lớn.