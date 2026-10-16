Thủ đô Italy nỗ lực giải quyết vấn đề du lịch quá tải

Khu vực Khải hoàn môn Constantine cạnh Đấu trường Colosseum.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, một trong những biện pháp trọng tâm được triển khai từ tháng 2 là áp mức phí 2 euro đối với du khách vãng lai và người không cư trú tại Rome khi muốn tiếp cận khu vực "lòng bể", tức là phần sát nhất với Đài phun nước Trevi nổi tiếng. Người dân địa phương, trẻ em dưới 6 tuổi và người khuyết tật được miễn phí. Hệ thống thu phí áp dụng từ 9h-22h hằng ngày.

Chính quyền Rome phân định rõ hai khu vực ngắm cảnh. Theo đó, du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng đài phun nước miễn phí từ Quảng trường Trevi hoặc trả phí để đi vào sát di tích. Biện pháp này nhằm điều tiết mật độ đám đông tập trung quá dày tại một điểm, thay vì chỉ đơn thuần là công cụ tăng thu ngân sách. Tính đến tháng 10, mô hình này đã đi vào vận hành ổn định và trở thành một phần quen thuộc trong hành trình khám phá Rome của du khách.

Bên cạnh Đài phun nước Trevi, mức giá tại các điểm di tích khép kín cũng được điều chỉnh. Điện Pantheon đã nâng giá vé vào cửa từ 5 euro lên 7 euro kể từ tháng 7, trong khi Công viên khảo cổ Colosseum tiếp tục duy trì hệ thống bán vé phân lớp cho khu vực Đấu trường, Đồi Palatine và Quảng trường La Mã. Nguồn thu từ vé được tái đầu tư trực tiếp vào công tác trùng tu, bảo tồn và quản lý di sản.

Ngoài chính sách giá, thủ đô Rome cũng đầu tư làm mới diện mạo các không gian xung quanh di sản. Đầu năm 2026, dự án chỉnh trang khu vực ngoại vi Đấu trường Colosseum đã hoàn thành, tạo ra nhiều không gian công cộng rộng rãi và điểm dừng chân tiện nghi cho du khách. Đặc biệt, đại dự án Đại lộ khảo cổ học mới đang tiếp tục định hình lại toàn bộ vùng lõi di sản kết nối từ Colosseum, Quảng trường La Mã, Đồi Palatine cho đến Đấu trường Circus Maximus. Mục tiêu là tạo ra một hành trình đi bộ liền mạch, giúp phân tán dòng người thay vì dồn ứ tại các điểm nóng cục bộ.