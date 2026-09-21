Thủ đô Italy công bố kế hoạch xây hơn 1.000km đường xe đạp

Được Thị trưởng Roberto Gualtieri và Giám đốc phụ trách giao thông Eugenio Patanè giới thiệu, dự án có tên “Biciplan” này được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen di chuyển của cư dân thủ đô Italy, biến Rome trở thành một "thành phố châu Âu" thực thụ về khả năng di chuyển thân thiện với môi trường.

Làn đường đạp xe trên đường Via Nomentana, xuất phát ngay từ khu vực quảng trường Porta Pia đi các hướng khác.

Theo lộ trình được vạch ra, hệ thống mới sẽ được xây dựng theo mô hình mạng lưới ngầm trên mặt đất, được Thị trưởng Gualtieri ví là một "bicipolitana" (hệ thống đường đạp xe kiểu tàu điện ngầm). Dự án đặt mục tiêu bổ sung 185 km đường xe đạp mới trong 3 năm đầu, tiếp tục hoàn thiện thêm 265 km trong 2 năm kế tiếp. Kết hợp với 330 km đường hiện hữu, tổng chiều dài mạng lưới sẽ đạt 780 km vào năm 2028 và hướng tới cột mốc 1.575 km trong 10 năm.

Làn đường đạp xe trên đường Via Nomentana, xuất phát ngay từ khu vực quảng trường Porta Pia đi các hướng khác.

Mạng lưới này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người lao động và học sinh qua các trục đường chính, mà còn tích hợp với hành trình du lịch sinh thái quan trọng. Tiêu biểu trong số đó là tuyến vành đai GRAB, dài khoảng 50 km kết nối trung tâm với các quận ngoại vi, và tuyến ven biển Ciclovia Tirrenica nối liền từ Ventimiglia đến Rome, bao gồm cả đoạn "Roma-Fiumicino" dài 12 km dọc theo sông Tiber. Để hỗ trợ người dân, thành phố sẽ đầu tư thêm nhiều tiện ích đi kèm như bản đồ, khu vực nghỉ ngơi, trạm giữ xe và cầu vượt dành riêng cho người đi bộ kết hợp xe đạp tại các ga tàu điện ngầm.

Làn đường đạp xe trên đường Via Nomentana, xuất phát ngay từ khu vực quảng trường Porta Pia đi các hướng khác.

Tổng chi phí xây dựng toàn bộ dự án ước tính khoảng 470 triệu euro. Trong đó, nguồn vốn cho giai đoạn ngắn hạn đến năm 2027 đã được đảm bảo thông qua các gói thầu, còn nguồn kinh phí cho giai đoạn trung và dài hạn, khoảng 40 triệu euro mỗi năm, vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và phân bổ.

Dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi, với 2/3 ý kiến đóng góp từ người dân được tiếp thu trong đợt tham vấn công khai, kế hoạch này cũng vấp phải một số phản ứng trái chiều. Các ủy ban cư dân tại một số khu vực đã bày tỏ lo ngại về việc mất đi các bãi đỗ xe ôtô và sự thay đổi trong luồng giao thông. Tuy nhiên, Thị trưởng Gualtieri vẫn khẳng định quyết tâm đưa hệ thống giao thông đô thị của Rome bắt kịp tiêu chuẩn châu Âu.