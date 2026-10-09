Thủ đô Hà Nội vinh danh 9 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2026

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Bằng chứng nhận, vinh danh 9 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), chiều 9/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt," vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Đây là dịp để thành phố nhìn lại những kết quả của phong trào thi đua yêu nước; tôn vinh, tri ân những tập thể, cá nhân đã tận tâm lao động, sáng tạo, cống hiến và có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, cho sự phát triển của Thủ đô.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP 9 tháng năm 2026 tăng gần 9%, riêng quý 3 tăng trưởng hai con số; giải ngân đầu tư công đạt trên 96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; thu ngân sách nhà nước ước đạt 576.000 tỷ đồng, bằng 87% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, vị thế đối ngoại của Thủ đô không ngừng nâng cao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, các phong trào thi đua yêu nước có đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, đồng thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tấm gương “Người tốt, việc tốt." Đây không chỉ là nội dung quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng mà còn góp phần bồi đắp giá trị văn hóa, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức vì cộng đồng.

Nhấn mạnh vai trò quyết định của yếu tố con người đối với sự phát triển nhanh và bền vững, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân mà còn tôn vinh tinh thần cống hiến vì lợi ích chung.

Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các mục tiêu phát triển của Thủ đô; bảo đảm các phong trào thi đua tạo chuyển biến thực chất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, sự phát triển của Thủ đô còn thể hiện ở chất lượng cuộc sống, sự hài lòng của người dân và những giá trị tốt đẹp được vun đắp trong cộng đồng. Thi đua yêu nước bắt đầu từ việc mỗi người hoàn thành tốt hơn công việc của mình, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng vào những việc khó, những vấn đề còn tồn tại và các điểm nghẽn cần tháo gỡ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cùng với đó, công tác thi đua, khen thưởng cần bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, thực chất, đúng người, đúng việc; tránh hình thức, chạy theo thành tích, không để những đóng góp thiết thực bị bỏ sót.

Phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2027, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào, gắn với nhiệm vụ thực tiễn; phát huy trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, thực chất; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Hoàng Văn Hiến, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 50C, phường Giảng Võ, người tự nguyện bàn giao khoảng 100m² đất trong đợt thu hồi đầu tiên và kiên trì vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 cho biết, phương châm vận động của ông là “lấy dân làm gốc," luôn bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Với 325 hộ dân, 191 thửa đất, ông Hiến dành nhiều thời gian đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, kiên trì giải thích, vận động, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Nhờ đó, phường Giảng Võ hoàn thành chiến dịch 15 ngày giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Ban quản lý dự án. Ông Hiến mong muốn người dân Thủ đô tiếp tục tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và thành phố, chung sức xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại.

Trong khuôn khổ hội nghị, thành phố Hà Nội vinh danh 9 "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 gồm ông Bùi Văn Khá, hội viên nông dân xã Đan Phượng; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y học, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội; Anh hùng Lao động Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia; Nghệ nhân Ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Nhã (thế danh Đỗ Văn Mâu), Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời là trụ trì chùa Trấn Quốc; ông Ngô Quang Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh, phường Long Biên; ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thoát nước Hà Nội.

Cùng với đó, thành phố đã trao thưởng, biểu dương gần 200 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2026, trong đó có 15 đại diện tiêu biểu. Đây là những cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, y tế, giáo dục, văn hóa và thể thao./.