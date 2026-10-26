Thủ đô Hà Nội kiến tạo không gian văn hóa cho tầm nhìn thế kỷ

Nếu hình dung về Hà Nội của 50 hay 100 năm nữa, quý vị sẽ nhìn thấy điều gì? Một siêu đô thị hiện đại rợp bóng kính và thép, hay một không gian nơi di sản nghìn năm vẫn hòa vào từng nhịp thở của phố phường?

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn thế kỷ, văn hóa không còn là câu chuyện của quá khứ được "đóng băng" trong các di tích. Văn hóa đang trở thành một "mạch nguồn sống", thành trục xương sống để Hà Nội bứt phá.

Nếu trong quy hoạch trước đây, văn hóa chủ yếu được đặt trong mối quan hệ với bảo tồn di sản, gìn giữ bản sắc đô thị và phát triển du lịch thì trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, văn hóa được xác định là giá trị cốt lõi xuyên suốt, là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững của chiến lược phát triển Thủ đô.

Quan điểm này được cụ thể hóa trong mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Tầm nhìn sau năm 2085 hướng tới một Thủ đô “Thịnh vượng - Hài hòa - Văn hiến - Bản sắc”, đô thị kết nối toàn cầu trên nền tảng giá trị nghìn năm văn hiến, hội tụ các dòng chảy thương mại, tri thức và đổi mới sáng tạo./.