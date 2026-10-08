Thủ đô giữ vững vai trò gương mẫu, đi đầu

Thành phố đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn là vừa hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa tiếp tục triển khai các công trình, dự án lớn phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, xử lý những tồn đọng kéo dài và chuẩn bị những không gian, động lực phát triển mới.

Thành phố Hà Nội đã khám sức khỏe cho hơn 2,84 triệu người, cập nhật thành công hơn 1,15 triệu hồ sơ sức khỏe trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Trong ảnh: Khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại xã Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng

Hạn chế tối đa độ trễ từ chủ trương đến tổ chức thực hiện

Trong thời gian qua, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, thành phố Hà Nội đã khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, hạn chế tối đa độ trễ từ chủ trương đến tổ chức thực hiện. Thành phố chủ động đưa các nhiệm vụ của Trung ương vào chương trình, kế hoạch và hệ thống theo dõi thống nhất.

Điểm nhấn là việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Thành phố chuyển mạnh từ ban hành chương trình, kế hoạch sang hình thành cơ chế, chính sách, nền tảng, mô hình và sản phẩm cụ thể, đồng thời tăng cường kiểm đếm tiến độ. Nổi bật như đối với Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hà Nội đã từng bước chuyển từ xây dựng khung chính sách sang hình thành hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị dựa trên dữ liệu.

Thành phố đã công bố 30 bài toán lớn, vận hành Sàn giao dịch công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo, triển khai Quỹ đầu tư mạo hiểm và các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; 17/17 sở, ngành tham gia mở dữ liệu với 93/93 bộ dữ liệu; iHanoi có trên 6,2 triệu tài khoản định danh; HanoiWork được triển khai tại hơn 180 cơ quan với khoảng 84 nghìn tài khoản, hỗ trợ áp dụng KPI/OKR trong đánh giá công việc. Nguồn lực bố trí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khoảng hơn 9.000 tỷ đồng, tương đương 4% tổng chi ngân sách. Trí tuệ nhân tạo, camera thông minh và các công nghệ mới từng bước được đưa vào y tế, giáo dục, giao thông và quản trị đô thị, tạo thêm các sản phẩm cụ thể thay vì chỉ dừng ở xây dựng nền tảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã hoàn thành giai đoạn “khai mở đường đi” và đang chuyển sang giai đoạn “đi đến đích”.

Đối với Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, thành phố đã gắn mở rộng đối ngoại với thu hút nguồn lực, tri thức, công nghệ và hoàn thiện thể chế đặc thù cho Thủ đô. Đối với Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác huy động các nguồn lực xã hội từ doanh nghiệp ngoài nhà nước để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tính đến hết tháng 8-2026, thành phố đã huy động được khoảng 129,9 nghìn tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến ngày 16-9-2026, thành phố đã khám sức khỏe cho hơn 2,84 triệu người, cập nhật thành công hơn 1,15 triệu hồ sơ sức khỏe trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, đồng thời tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế cơ sở và phát triển dữ liệu y tế dùng chung.

Có thể thấy, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã, đang xây dựng “thương hiệu” Hà Nội tiên phong, dẫn dắt, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đi đầu thực hiện những chủ trương mới, nhiệm vụ khó, việc chưa có tiền lệ.

Kiến tạo nền tảng phát triển lâu dài

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị Trung ương giao, thành phố Hà Nội luôn khẳng định tinh thần tiên phong, làm mẫu, từ đó vừa giải quyết ngay những việc trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển Thủ đô.

Từ thực tế đưa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống cho thấy một tinh thần xuyên suốt là thành phố đặc biệt coi trọng khắc phục tồn tại, hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện, tăng cường lãnh đạo bám sát cơ sở, kiểm tra thực địa và đưa công tác theo dõi, kiểm đếm, đôn đốc nhiệm vụ trở thành nền nếp thường xuyên trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên làm việc chuyên sâu với các khối, cơ quan, đơn vị, xã, phường; trực tiếp kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm, địa bàn có khó khăn, vướng mắc và những vấn đề dân sinh nổi lên để nắm chắc tình hình, cho chủ trương và tháo gỡ ngay trong quá trình thực hiện. Thành phố rất chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, truyền thông chính sách, đối thoại và vận động nhân dân đối với những nhiệm vụ lớn, tác động trực tiếp đến cơ sở. Các chương trình công tác, chương trình hành động, nhiệm vụ do Trung ương và Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao được thường xuyên rà soát, cập nhật, xác định đường găng tiến độ, gắn với đầu mối, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm người đứng đầu.

Có thể thấy, tư duy phát triển của Thủ đô đang có sự chuyển động mạnh mẽ. Không chỉ giải quyết những việc trước mắt của một đô thị lớn, mà từng bước chuyển sang kiến tạo một Thủ đô phát triển dài hạn, văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế, thực sự là trung tâm và động lực phát triển của vùng và cả nước.

Trong đó, thành phố đang triển khai đồng bộ hệ thống nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong hiện thực hóa 3 trụ cột chiến lược là: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới; Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Trong phát biểu với cử tri Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội vào ngày 27-9 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu Thủ đô phải đi trước một bước, phải làm gương và tạo ra những chuẩn mực mới về quản trị đô thị, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa và chất lượng dịch vụ công, chất lượng sống. Đây là những yêu cầu rất cao, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền thành phố tiếp tục có sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân Thủ đô. Thành phố đặt trọng tâm xuyên suốt là chuyển mạnh từ xây dựng, hoàn thiện chủ trương sang tổ chức thực hiện; lấy tiến độ, sản phẩm và hiệu quả thực chất làm thước đo.

Thành phố xác định đây là cách hiệu quả nhất để cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Đối với Hà Nội, người dân phải cảm nhận được sự đổi mới qua một tuyến đường bớt ùn tắc. Sau một trận mưa không còn gây ngập. Một khu phố sạch hơn. Một bữa ăn ngon lành, an toàn hơn. Một thủ tục được giải quyết nhanh hơn. Một lần khám, chữa bệnh thuận tiện hơn và một di sản được chăm sóc tốt hơn...”.

Thành phố Hà Nội đang kiến tạo phát triển từ những việc cấp bách nhất cho đến những công việc tạo nền móng vững chắc cho tương lai Thủ đô. Điển hình là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đang tích cực giải quyết 5 điểm nghẽn lớn; triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, khơi thông nguồn lực đất đai và xử lý dự án chậm triển khai; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung hoàn thành kịch bản tăng trưởng năm 2026...

Đặc biệt, thành phố tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tiếp tục chuyển trọng tâm từ “sắp xếp để vận hành” sang “hoàn thiện để nâng cao hiệu quả”, tập trung khắc phục những điểm còn chồng chéo, khâu trung gian, mô hình tổ chức chưa thật đồng bộ và sự chênh lệch về năng lực thực thi giữa các địa bàn.

Sự chuyển động của Thủ đô cũng chính là niềm tin và sự kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho Hà Nội vì mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.