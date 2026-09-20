Thủ đô của Saudia Arabia lần đầu rung chuyển trong đợt tấn công mới của Houthi

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phong trào Houthi ngày 19/9 tuyên bố đã tiến hành các đợt tấn công nhắm vào “những vị trí nhạy cảm” ở thủ đô Riyadh và các cơ sở dầu mỏ tại thành phố cảng Yanbu của Saudi Arabia.

Trên kênh Telegram, người phát ngôn Houthi - ông Yahya Saree - tuyên bố rằng để đáp trả việc Saudi Arabia nhằm vào thủ đô Sana’a của Yemen, lực lượng vũ trang tại Ynước này đã thực hiện “hai chiến dịch quân sự thành công bằng cách sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV)”.

Người phát ngôn Houthi chỉ rõ: “Đợt tấn công đầu tiên nhắm vào những vị trí nhạy cảm ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, và đợt thứ hai nhắm vào các cơ sở của Aramco ở Yanbu”.

Trong khi đó, theo kênh RT của Liên bang Nga, lần đầu tiên kể từ khi giao tranh với lực lượng Houthi ở Yemen bùng phát trở lại vào tháng 7, còi báo động phòng không đã vang lên tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Một số vụ nổ đã được ghi nhận tại Riyadh, làm gián đoạn các chuyến bay và kích hoạt cảnh báo phòng không trong bối cảnh xung đột với lực lượng Houthi ở Yemen ngày càng leo thang.

Theo một số cơ quan truyền thông, vào sáng sớm 19/9, nhà chức trách Saudi Arabia đã gửi cảnh báo khẩn cấp tới người dân về một "mối đe dọa thù địch từ trên không" và kêu gọi họ ở trong nhà.

Theo các thông tin được đăng tải, tiếng nổ đã vang lên tại nhiều khu vực trong thành phố trước khi cơ quan phòng vệ dân sự thông báo tình hình an toàn trở lại khoảng nửa giờ sau đó.

Đây là lần đầu tiên Riyadh phát cảnh báo như vậy kể từ khi giao tranh tại nước láng giềng Yemen gia tăng vào tháng 7.

Sau đó trong ngày 19/9, một cột khói đen lớn cùng lửa đã xuất hiện gần Sân bay quốc tế King Khalid.

Hình ảnh của Reuters của Anh cho thấy khói bốc lên từ khu vực kho chứa nhiên liệu của sân bay, trong khi dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết nhiều chuyến bay bị chậm và hủy.

Nhà chức trách Saudi Arabia chưa công bố nguyên nhân của các vụ nổ cũng như chưa cung cấp thông tin chi tiết về thương vong hoặc thiệt hại.

Xe tải được cho là vận chuyển thiết bị quân sự từ Saudi Arabia tới căn cứ quân sự Al-Wadiah ở tỉnh Hadramout, Yemen bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ngày 7/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đợt leo thang mới nhất bắt đầu vào tháng 7, sau khi các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào Sân bay quốc tế Sanaa của Yemen phá vỡ một thỏa thuận ngừng bắn mong manh có từ năm 2022, dẫn đến việc Saudi Arabia và lực lượng Houthi nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhau.

Lực lượng Houthi, hiện kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, đã đạt được những bước tiến đáng kể về lãnh thổ trong những tuần gần đây, tiến quân dọc bờ Biển Đỏ và chiếm giữ các vị trí chiến lược xung quanh eo biển Bab el-Mandeb, một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Những bước tiến này tiếp tục gây thêm sức ép đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Saudi Arabia do Riyadh ngày càng phụ thuộc vào các tuyến vận tải qua Biển Đỏ trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do cuộc chiến của Mỹ với Iran.

Dữ liệu theo dõi hàng hải được hãng tin AFP của Pháp dẫn lại cho thấy lượng dầu xuất khẩu của Saudi Arabia qua tuyến đường thủy này đã giảm kể từ tháng 7, mặc dù một số tàu chở đầy hàng vẫn đi qua trong tuần vừa qua.

Lực lượng Houthi tuyên bố hoạt động vận tải biển quốc tế vẫn không bị ảnh hưởng, ngoại trừ các tàu của Saudi Arabia.

Tình trạng gián đoạn đã tác động đến nguồn cung dầu thô. Theo hãng tin Bloomberg của Mỹ đưa tin hôm 18/9, tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco đã thông báo với các nhà máy lọc dầu châu Âu rằng họ sẽ không nhận được dầu thô trong tháng 10, trong bối cảnh giá dầu duy trì trên mức 100 USD/thùng.