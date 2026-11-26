Hoa phượng tím nở rộ tại Buenos Aires, Argentina, ngày 25/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Du khách chụp ảnh lưu niệm trước hàng cây phượng tím tại Buenos Aires, Argentina, ngày 25/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Hoa phượng tím bung nở trên phố ở Buenos Aires, Argentina, ngày 25/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người phụ nữ ngồi thư giãn dưới tán cây phượng tím ở Buenos Aires, Argentina, ngày 25/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Hoa phượng tím nở rộ tại Buenos Aires, Argentina, ngày 25/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Những cánh hoa phượng tím rơi rụng trên phố ở Buenos Aires, Argentina, ngày 25/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Hoa phượng tím nở rộ tại Buenos Aires, Argentina, ngày 25/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)