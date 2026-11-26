Bữa cơm được nấu sớm để kịp đi xem hát. Những người đã lên ông, lên bà bước ra sân khấu, làm người biểu diễn. Từ những việc giản dị ấy, có thể nhìn rõ hơn điều cần chăm lo cho tuổi già: còn niềm mong đợi, còn bạn cùng vui, còn cơ hội đem tài năng của mình đến với người khác.