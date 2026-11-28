Thành phố đã triển khai 25 chiếc bẫy thông minh tại nhiều địa điểm. Các thiết bị được trang bị hệ thống cảm biến, có khả năng tự động phát hiện khi chuột mắc bẫy và gửi thông báo tức thời đến lực lượng kiểm soát dịch hại thông qua ứng dụng trực tuyến.

Thủ đô Brussels đã triển khai 25 chiếc bẫy thông minh tại nhiều địa điểm. (Nguồn: BRUZZ)

Nhờ đó, nhân viên chức năng có thể nhanh chóng xác định vị trí bẫy đã hoạt động để xử lý, thay vì phải kiểm tra thủ công từng điểm. Dữ liệu thu thập từ hệ thống cũng giúp chính quyền xây dựng bản đồ phân bố chuột theo từng khu phố, nhận diện các khu vực có mật độ cao và chủ động triển khai biện pháp kiểm soát phù hợp.

Sau thời gian vận hành, hệ thống đã bắt được 1.891 con chuột, đồng thời giúp thành phố tiết kiệm khoảng 200 kg thuốc diệt chuột. Việc không sử dụng hóa chất cũng góp phần hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và các loài động vật khác. Thiết kế của bẫy còn giúp tránh tình trạng xác chuột trôi nổi hoặc phân hủy tại các khu vực công cộng.

Sáng kiến này vừa được ghi nhận tại hội nghị của Hiệp hội Các thành phố vì vệ sinh đô thị (AVPU) tổ chức ở thành phố Niort, Pháp. Brussels được trao giải Grand Prize hạng ba nhờ chính sách kiểm soát chuột dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ bẫy thông minh.

Ông Anas Ben Abdelmoumoumen, Ủy viên Hội đồng thành phố Brussels phụ trách vệ sinh công cộng, cho biết nhiều đô thị lớn đang phải đối mặt với vấn nạn chuột.

Theo ông, hệ thống bẫy thông minh giúp thành phố nâng cao hiệu quả kiểm soát dịch hại, đồng thời sự ghi nhận của quốc tế là phần thưởng dành cho nỗ lực của đội ngũ nhân viên vệ sinh đô thị.

AVPU hiện quy tụ hơn 300 đô thị và thành phố châu Âu, hướng tới thúc đẩy các chính sách cải thiện vệ sinh công cộng. Hằng năm, tổ chức trao khoảng 20 giải thưởng nhằm tôn vinh những sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực này. Ba dự án nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất sẽ được trao giải Grand Prize.

Mô hình của Brussels cho thấy việc ứng dụng công nghệ số và dữ liệu có thể góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực trong quản lý đô thị. Thay vì sử dụng các biện pháp xử lý đại trà, hệ thống cho phép theo dõi tình hình dịch hại, xác định chính xác các điểm cần can thiệp và giảm phụ thuộc vào hóa chất, hướng tới môi trường sống an toàn, sạch hơn cho người dân.