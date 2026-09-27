Thủ đô Bangkok ngập lụt: Trường học đóng cửa, viên chức làm việc tại nhà

Mưa ngập ở quận Din Daeng, Bangkok

Ông Chadchart đã trực tiếp có mặt tại Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt số 2 của BMA ở Din Daeng cùng với các quan chức phụ trách hệ thống thoát nước để chỉ đạo tình hình.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, hệ thống áp thấp gây ra mưa lớn đang di chuyển về phía tây và bắc, và lượng mưa ở Bangkok dự kiến ​​sẽ giảm dần.

“Dự báo của Cục Khí tượng cho giai đoạn tới cho thấy lượng mưa sẽ giảm dần, cho phép chúng ta bơm nước ra ngoài hiệu quả hơn, và mực nước sẽ giảm xuống tương ứng - ông Chadchart nói.

Ông cho biết thành phố hiện đang bơm nước với tốc độ khoảng 1.200 mét khối/ giây, và dự kiến ​​việc thoát nước sẽ mất từ ​​2-3 ngày.

Nước cũng đang tiếp tục đổ về Bangkok từ các khu vực xung quanh, mặc dù ông Chadchart cho biết tình hình sẽ dần được cải thiện nếu trời ngừng mưa.

Nhiều phương tiện bị mắc kẹt ngập trong nước

Một số kênh rạch vẫn đang ở mức nguy cấp, nhưng sông Chao Phraya có khả năng thoát nước đáng kể và hiện không được coi là mối lo ngại lớn. Tất cả các trạm bơm và đường thoát nước dọc theo sông đều đang hoạt động hết công suất.

Chính quyền Bangkok cũng đã phối hợp với Cục Thủy lợi Hoàng gia về việc xả nước qua kênh Rangsit, cố gắng chuyển hướng về sông Chao Phraya thay vì chảy qua Bangkok.

Ông Chadchart cho biết, tình trạng lụt đặc biệt nghiêm trọng ở Samut Prakan, Pathum Thani và Nonthaburi. Chính quyền đang nỗ lực chuyển hướng dòng nước ra khỏi Bangkok, trong đó có hướng về Chachoengsao.

Hiện tại ở Thủ đô, ít nhất 93 tuyến đường cần tránh do ngập lụt. Người dân được khuyến cáo nên kiểm tra, cập nhật thông tin theo thời gian thực của BMA trước khi di chuyển.

“Nếu chúng ta có thể bơm hết nước ra khỏi các kênh rạch, nước sẽ dần dần rút đi. Tôi tin rằng khả năng bơm nước của chúng ta sẽ giúp giảm bớt tình trạng này" - ông Chadchart nói.

Thống đốc cho biết cư dân sống dọc theo các con kênh là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tổng cộng 981 người đã di dời đến các nơi trú ẩn khẩn cấp.

Ông Chadchart cho biết, thành phố dự kiến ​​sẽ hoàn tất việc sơ tán vào hôm nay, 27-9. Hiện tại, Bangkok có 233 nơi trú ẩn với sức chứa khoảng 15.000 người.

Ông xác nhận hiện tại không có tình trạng thiếu thực phẩm trên diện rộng, mà khó khăn nghiêm trọng nhất về vận chuyển tập trung ở các cộng đồng dọc theo kênh đào. Các văn phòng quận đã được chỉ thị hỗ trợ cung cấp lương thực và bao cát cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Vào ngày làm việc đầu tuần tới, tất cả các nhân viên không thiết yếu sẽ làm việc tại nhà. Các trường học do BMA quản lý cũng sẽ đóng cửa để giảm áp lực giao thông trên đường phố Bangkok.

Mưa ngập tại Thon Buri, Bangkok

Ngoài ra, Văn phòng Ủy ban Dịch vụ Công (OCSC) đã ra thông báo khuyến cáo các cơ quan chính phủ cho phép công chức không thuộc các nhiệm vụ thiết yếu được làm việc tại nhà vào ngày 28 và 29-9-2026.

Ông cho biết trận lụt này cũng sẽ đưa ra những bài học để cải thiện mô hình dự báo lũ lụt của Bangkok.

“Trước đây chúng tôi đã lập mô hình dự đoán khi Bangkok có lượng mưa 300mm. Có lẽ chúng ta sẽ phải điều chỉnh mô hình. Đây là một trong những bài học chúng ta tiếp tục cải thiện trong thời gian tới" - ông Chadchart nói.

Theo Khaosod, Bangkokpost