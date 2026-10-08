Thủ đô Bangkok đối mặt nguy cơ ngập vĩnh viễn 30% diện tích

Các phương tiện di chuyển trên đoạn đường ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh báo này được các chuyên gia môi trường và thủy lợi đưa ra tại hội thảo do Hội Nhà báo Thái Lan tổ chức ngày 7/10.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu tại hội thảo, chuyên gia môi trường Sonthi Kotchawat nêu rõ Bangkok đang đối mặt với rủi ro lớn do địa hình lòng chảo thấp, tình trạng sụt lún đất từ 1-2 cm/năm và mực nước biển tại Vịnh Thái Lan dâng khoảng 4 mm/năm.

Dự báo đến năm 2050, khi nước biển dâng thêm 20-30 cm, khoảng 30% diện tích thủ đô có thể bị chìm trong nước, buộc 11-12 triệu người dân tại Bangkok và các vùng lân cận phải di dời. Quận ven biển Bang Khun Thian cùng hai tỉnh Samut Prakan và Samut Sakhon được dự báo là những khu vực chịu ảnh hưởng đầu tiên.

Để ứng phó, các chuyên gia đề xuất giải pháp đồng bộ gồm: xây dựng đê biển, cống kiểm soát triều cường, hầm xả lũ, phát triển mô hình “thành phố bọt biển” và cấm xây dựng tại vùng lòng chảo.

Đáng chú ý, các ý kiến nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng quản lý phân tán giữa các bộ, ngành bằng cách thành lập một trung tâm điều hành tập trung. Bên cạnh đó, giới chuyên gia khuyến nghị chuyển hướng ngân sách sang đầu tư hệ thống hỗ trợ ra quyết định bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu mưa, dòng chảy theo thời gian thực.

Liên quan đến tình hình lũ lụt hiện tại, Quỹ Cảnh báo Thiên tai Quốc gia Thái Lan nhận định Bangkok chưa có nguy cơ hứng chịu đợt lũ lớn từ miền Bắc. Tuy nhiên, áp lực xả lũ đang gia tăng tại lưu vực sông Bang Pakong và tỉnh Phetchaburi – nơi đập Kaeng Krachan đã vượt 102% dung tích thiết kế.