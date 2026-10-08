Thủ đô Bangkok có nguy cơ ngập vĩnh viễn 30% diện tích

Tại một hội thảo ngày 7/10 ở thủ đô Bangkok, chuyên gia môi trường Sonthi Kotchawat kêu gọi chính phủ chấm dứt tình trạng chỉ dừng lại ở mức "rút kinh nghiệm" sau mỗi đợt ngập úng, thay vào đó phải tiến hành cải cách cơ cấu ngay lập tức.

Ông nhấn mạnh Thái Lan liên tục thất bại trong việc ứng phó với các trận đại hồng thủy, từ Chiang Rai, Chiang Mai đến Hat Yai (tỉnh Songkhla) và Bangkok.

Theo ông Sonthi, hiện tượng băng tuyết tan nhanh tại Bắc Cực, Nam Cực, đảo Greenland (Đan Mạch), dãy Himalaya, Andes, Alps cùng với sự tan chảy tầng đất đóng băng vĩnh cửu ở Siberia đang khiến các hình thái thời tiết ngày càng cực đoan.

Khu vực Đông Nam Á sẽ phải đối mặt với gió mùa bất thường, các đợt mưa lớn khó lường, sạt lở đất và lũ quét.

Riêng Bangkok chịu tổn thương đặc biệt nghiêm trọng do sự kết hợp của 3 yếu tố, gồm: hiện tượng sụt lún nền đất, nước biển dâng và địa hình vùng trũng lòng chảo.

Dự báo đến năm 2050, khi nước biển dâng thêm 20-30 cm, khoảng 30% diện tích thủ đô có thể bị chìm trong nước, buộc 11-12 triệu người dân tại Bangkok và các vùng lân cận phải di dời. Quận ven biển Bang Khun Thian cùng hai tỉnh Samut Prakan và Samut Sakhon được dự báo là những khu vực chịu ảnh hưởng đầu tiên.

Đến năm 2100, mực nước biển có thể dâng 1,5-1,7 m, đe dọa nhấn chìm các vùng ven biển thuộc 24 tỉnh, thành (gồm cả Bangkok).

Để ứng phó, các chuyên gia đề xuất giải pháp đồng bộ gồm: xây dựng đê biển, cống kiểm soát triều cường, hầm xả lũ, phát triển mô hình “thành phố bọt biển” và cấm xây dựng tại vùng lòng chảo.

Đáng chú ý, các ý kiến nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng quản lý phân tán giữa các bộ, ngành bằng cách thành lập một trung tâm điều hành tập trung. Bên cạnh đó, giới chuyên gia khuyến nghị chuyển hướng ngân sách sang đầu tư hệ thống hỗ trợ ra quyết định bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu mưa, dòng chảy theo thời gian thực.

Liên quan đến tình hình lũ lụt hiện tại, Quỹ Cảnh báo Thiên tai Quốc gia Thái Lan nhận định Bangkok chưa có nguy cơ hứng chịu đợt lũ lớn từ miền Bắc. Tuy nhiên, áp lực xả lũ đang gia tăng tại lưu vực sông Bang Pakong và tỉnh Phetchaburi – nơi đập Kaeng Krachan đã vượt 102% dung tích thiết kế.