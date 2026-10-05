Thủ đô Argentina sục sôi trước giờ phút chia tay huyền thoại Lionel Messi

Cơn sốt vé đã bùng nổ dữ dội ngay từ trước thềm loạt trận giao hữu quốc tế này. Hàng chục nghìn cổ động viên may mắn mua được vé trên hệ thống trực tuyến vẫn phải kiên nhẫn xếp hàng dài trong nhiều ngày ở các điểm lấy vé để có cơ hội chứng kiến “vũ điệu cuối cùng” của người đội trưởng huyền thoại.

Lượng cầu vượt quá xa khả năng cung ứng khiến thị trường vé rơi vào tình trạng khan hiếm kỷ lục, kéo theo không ít tiếc nuối từ những người hâm mộ không thể tìm được cơ hội vào sân xem trực tiếp trận đấu chia tay sắp tới.

Sức nóng ấy đã được hâm nóng từ trận giao hữu gặp đội tuyển Burkina Faso diễn ra tại thánh địa Monumental vào tối 3/10.

Sau trận đấu với Burkina Faso, toàn bộ sự chú ý của người hâm mộ Argentina và thế giới đang dồn cả về ngày 6/10 trên sân Monumental. Dù có mặt trực tiếp trên khán đài hay theo dõi qua màn ảnh nhỏ, hàng triệu trái tim xứ Tango đều đang cùng chung nhịp đập, sẵn sàng dành những lời tri ân sâu sắc nhất cho biểu tượng vĩ đại của bóng đá nước nhà.