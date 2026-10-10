Thứ đáng sợ đột nhiên trồi lên từ biển khiến du khách sốc nặng

Con cá sấu này trồi lên từ biển và thong thả đi trên cát tại Cabo San Juan del Guia trong Vườn Quốc gia Tayrona, Magdalena, Colombia.

Du khách đứng cách xa để dọn đường cho con vật di chuyển trên cát và tiếng vỗ tay vang lên khi nó tiến vào vũng nước và bắt đầu biến mất trong làn nước đục ngầu.

Một biển báo cảnh báo có thể được nhìn thấy bên cạnh vũng nước ghi "caiman aguja", tên tiếng Colombia của cá sấu Mỹ.

Con cá sấu xuất hiện trên bãi biển khiến du khách kinh ngạc. Ảnh: Newsflare

Nhân viên kiểm lâm và cảnh sát đã yêu cầu du khách tạm thời rời khỏi khu vực để ngăn chặn bất kỳ ai tiếp cận nó.

Tayrona là nơi sinh sống của một trong những quần thể loài này trên bờ biển Caribe của Colombia.

Cơ quan quản lý công viên quốc gia của nước này cho biết du khách nên giữ khoảng cách an toàn và không bao giờ được chạm vào, cho ăn hoặc cầm nắm động vật hay chặn đường đi của chúng.

Họ cảnh báo rằng cá sấu có tính lãnh thổ và có thể hành xử hung hăng khi sinh sản, làm tổ hoặc bảo vệ con non.

Cá sấu Mỹ (Crocodylus acutus) được liệt vào danh sách loài dễ bị tổn thương trong Danh sách Đỏ của IUCN.