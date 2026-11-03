Thủ công mỹ nghệ Lào hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước

Đây là sự kiện kinh tế - văn hóa thường niên có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ của Lào.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphap Phomvihane đánh chiêng khai mạc Lễ hội Thủ công mỹ nghệ Lào lần thứ 25. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Tham dự Lễ hội có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Lào Santiphap Phomvihane; Bộ trưởng Công thương Lào Malaythong Kommasit; Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Lào Suonsavan Viyaket; Phu nhân Chủ tịch nước Lào kiêm Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Lào Naly Sisoulith và phu nhân của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Lào; các Đại sứ và đại diện các tổ chức quốc tế tại Lào. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cũng tham dự sự kiện.

Nghề thủ công mỹ nghệ đặc sắc của Lào tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Công Thương Lào Malaythong Kommasit khẳng định Đảng và Nhà nước Lào luôn coi trọng bảo tồn và phát triển ngành thủ công mỹ nghệ thông qua Luật Thủ công mỹ nghệ cùng các chính sách hỗ trợ tài chính, ưu đãi thuế quan, bảo hộ sản phẩm và nâng cao tay nghề lao động; nhấn mạnh thủ công mỹ nghệ chính là mạch máu nuôi dưỡng kinh tế cơ sở, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực nông thôn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu giảm nghèo. Việc tiêu dùng sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong nước không chỉ trực tiếp hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng, mà còn thúc đẩy sự phát triển của kinh tế đất nước.

Thế hệ nghệ nhân trẻ của Lào kế thừa nghề thủ công truyền thống tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ là di sản trí tuệ kết tinh bản sắc văn hóa dân tộc Lào qua nhiều thế kỷ, Bộ trưởng Công thương Lào kêu gọi toàn xã hội tích cực mặc trang phục truyền thống và ưu tiên sử dụng sản phẩm nội địa để tạo động lực đưa thủ công mỹ nghệ của nước này vươn ra thị trường quốc tế.

Các nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Lào tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Lào Chanthao Pathammavong cho biết Lễ hội đầu tiên được tổ chức vào tháng 11/2002 với vỏn vẹn 10 đơn vị tham gia. Trải qua 1/4 thế kỷ phát triển, Lễ hội Thủ công mỹ nghệ Lào đã không ngừng lớn mạnh để tôn vinh những giá trị lịch sử và tri thức dân gian. Chính phủ Lào đã ban hành Quyết định số 382/SLY lấy ngày 01/11 hằng năm là Ngày Thủ công mỹ nghệ Lào, gắn liền với các hoạt động trưng bày quy mô lớn.

Nghệ nhân Lào thể hiện khả năng dệt vải thủ công truyền thống tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Lễ hội Thủ công mỹ nghệ Lào lần thứ 25 quy tụ sự tham gia của tất cả 18 tỉnh/thành trên cả nước Lào với hơn 200 gian hàng trưng bày. Điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội Thủ công mỹ nghệ Lào lần thứ 25 là sự góp mặt của các gian hàng quốc tế đến từ Việt Nam, Myanmar, Thái Lan và Nhật Bản, cùng các hoạt động bên lề hấp dẫn như cuộc thi Hoa hậu Thủ công mỹ nghệ Lào lần đầu tiên được tổ chức, nhằm tuyển chọn Đại sứ Văn hóa thế hệ trẻ, khu phố chợ cổ xưa, các hội thảo chuyên đề về bảo lãnh tín dụng, thi sản phẩm thủ công xuất sắc và chương trình biểu diễn thời trang trang phục truyền thống các dân tộc Lào vì mục đích từ thiện.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, Ban tổ chức cũng đã thực hiện nghi thức trao giấy chứng nhận danh dự nhằm tôn vinh các nghệ nhân dệt vải, đan lát và chế tác đồ bạc có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc gìn giữ và truyền thừa di sản thủ công mỹ nghệ truyền thống của quốc gia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Santiphap Phomvihane tham quan gian hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Lễ hội Thủ công mỹ nghệ Lào lần thứ 25, diễn ra từ ngày 31/10-8/11, không chỉ là cầu nối giao thương hiệu quả giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, mà còn khẳng định sức sống mãnh liệt của trí tuệ dân gian Lào, góp phần đưa các giá trị văn hóa thủ công truyền thống tiến xa hơn trên trường quốc tế. Tại Lễ hội, khách tham quan có thể trực tiếp theo dõi các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật chế tác, tìm hiểu thủ công mỹ nghệ của các nước ASEAN và Nhật Bản.

Lễ hội Thủ công mỹ nghệ Lào lần thứ 25 được kỳ vọng sẽ tạo diễn đàn để các cơ sở sản xuất hàng thủ công quảng bá sản phẩm, kết nối với các thị trường tiềm năng, đồng thời tăng cường đóng góp của ngành thủ công mỹ nghệ với phát triển du lịch và sinh kế của người dân địa phương.