Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy

THƯ CHÚC MỪNG

Kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

- Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng!

- Các thế hệ cán bộ Hội và chị em hội viên, phụ nữ Việt Nam yêu quý!

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ cả nước, cùng chị em phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường, trung hậu, đảm đang; có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế, trí tuệ và sức sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; vừa gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình, cộng đồng, vừa tích cực góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước và phong trào phụ nữ bước sang một giai đoạn phát triển mới. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định những mục tiêu, định hướng lớn, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự chủ, tự cường, tự tin, đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI tiếp tục khẳng định và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp nối tinh thần đó, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã mở ra chặng đường mới cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội với phương châm "Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển", khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Đây vừa là thời cơ, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với tổ chức Hội và mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ. Tôi mong rằng phụ nữ Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; chủ động học tập, làm chủ tri thức và công nghệ, tự tin hội nhập, sáng tạo trong lao động, sản xuất và công tác; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tôi mong muốn các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, thực sự gần gũi, thấu hiểu và đồng hành với phụ nữ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới, tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ được phát triển toàn diện, được cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển.

Xin kính chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bà, các mẹ, các chị, các em cùng toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc phụ nữ chúng ta luôn tự tin, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo; cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, góp sức xây dựng quê hương, đất nước và vun đắp một tương lai tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Thân ái!

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

Lê Thị Thủy