Thư chúc mừng nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng

Thân gửi các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong CAND qua các thời kỳ!

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026), thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong CAND qua các thời kỳ và gia đình những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

78 năm xây dựng và trưởng thành, Ngành kiểm tra Đảng đã không ngừng lớn mạnh, vun đắp truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cường và tận tụy", khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong thành tích chung đó, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong lực lượng CAND luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, gương mẫu, tận tụy vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong CAND.

Thời gian tới, tôi đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ kiểm tra trong CAND tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đồng lòng, không ngừng nâng cao tri thức, đổi mới tư duy, phương pháp cách làm; chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra Đảng theo hướng "kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát thường xuyên"; nhận diện, phòng ngừa, cảnh báo, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm từ sớm, từ xa. Mỗi cán bộ kiểm tra Đảng trong CAND phải không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện bằng được phương châm "chắc về nguyên tắc, vững về nghiệp vụ, sáng về phẩm chất, sắc bén trong phát hiện vấn đề, công tâm trong xem xét, bản lĩnh trong kết luận", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.