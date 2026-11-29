Trung tướng Vũ Trung Kiên và Thiếu tướng Ủn-khăm Si-vẻn-vông-sắc trao biên bản ghi nhớ Hội đàm giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân đội nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Ngọc Lâm

Kính gửi: Đồng chí Thiếu tướng Ủn-khăm Si-vẻn-vông-sắc, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân đội nhân dân Lào

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2026

Đồng chí Thiếu tướng Ủn-khăm Si-vẻn-vông-sắc kính mến!

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2026), thay mặt toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi trân trọng gửi tới đồng chí cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân đội nhân dân Lào lời chào và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Lào, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Lào giao phó, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào vững mạnh toàn diện.

Trong suốt chặng đường 51 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước; đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của thế giới và khu vực. Vai trò và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em nhất định thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí, tôi vui mừng nhận thấy lực lượng Bộ đội Biên phòng hai bên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh ở khu vực biên giới hai nước; thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Để kế thừa và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công xây dựng và vun đắp; thực hiện nhận thức chung đã đạt được của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước, tôi mong rằng trong thời gian tới, đồng chí sẽ cùng tôi tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu; góp phần vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng hai bên.

Một lần nữa, chúc đồng chí và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân đội nhân dân Lào luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc.

Chúc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào không ngừng được củng cố và phát triển.

Xin gửi tới đồng chí lời chào trân trọng nhất!

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam