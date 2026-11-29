Ảnh minh họa: Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (Việt Nam) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) tuần tra song phương.

Kính gửi: Đồng chí Trung tướng Koong-sạ-vắt Bun-liếng, Thứ trưởng Bộ An ninh kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đồng chí Trung tướng Koong-sạ-vắt Bun-liếng kính mến!

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2026), thay mặt toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi trân trọng gửi tới đồng chí cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lời chào và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân Lào, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ An ninh Lào giao phó, xây dựng lực lượng Cảnh sát Lào vững mạnh toàn diện.

Trong suốt chặng đường 51 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của thế giới và khu vực, vai trò và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em nhất định thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí, tôi vui mừng nhận thấy, lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Lào đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác phối hợp phát hiện, điều tra, xác minh, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các loại tội phạm, triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông thương, phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho nhân dân, xây dựng biên giới hai nước Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Kế thừa và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công xây dựng và vun đắp; thực hiện nhận thức chung đã đạt được của lãnh đạo cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ An ninh Lào, tôi mong rằng trong thời gian tới đồng chí sẽ cùng tôi tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, thúc đẩy đưa quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát Lào phát triển lên tầm cao mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu, góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng Cảnh sát Lào.

Một lần nữa, chúc đồng chí và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc.

Chúc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát Lào không ngừng được củng cố và phát triển.

Xin gửi tới đồng chí lời chào trân trọng nhất!

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam