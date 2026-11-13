Thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026)

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tôi trân trọng gửi đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động toàn ngành lời thăm hỏi ân cần, tình cảm tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong hành trình trưởng thành của mỗi người, thầy cô và mái trường luôn để lại những dấu ấn sâu đậm. Bằng tri thức, lòng nhân ái và sự tận tụy, các thế hệ nhà giáo đã góp phần bồi đắp nhân cách, khơi dậy khát vọng và chắp cánh tương lai cho bao thế hệ học trò. Tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương những đóng góp bền bỉ, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của quê hương Đồng Tháp.

Thưa quý thầy giáo, cô giáo!

Đồng Tháp đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của xã hội. Vì vậy, giáo dục cần hướng đến chất lượng thực chất, tạo cơ hội để mỗi người học phát huy năng lực, phát triển toàn diện và sẵn sàng đóng góp cho quê hương, đất nước.

Tôi mong đội ngũ nhà giáo tiếp tục giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, nuôi dưỡng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm; chủ động đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá thực chất; khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh.

Cùng với việc củng cố kiến thức nền tảng, cần chú trọng ngoại ngữ, giáo dục STEM, kỹ năng số và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo phù hợp, thiết thực. Dù công nghệ có phát triển đến đâu, sự tận tâm, thấu cảm và tấm gương đạo đức của người thầy vẫn là giá trị không thể thay thế.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, cải thiện điều kiện dạy và học, nhất là tại các địa bàn khó khăn; đồng thời, đầu tư xây dựng Bản đồ giáo dục số toàn tỉnh, từng bước hình thành hệ sinh thái giáo dục thông minh, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng cơ hội học tập cho người dân.

Mọi chủ trương, nguồn lực đầu tư cho giáo dục đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để thầy cô yên tâm công tác, học sinh được phát triển tốt hơn.

Chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tôi đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp với ngành Giáo dục; đồng thời, mong muốn các bậc cha mẹ học sinh, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cùng đồng hành, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, phát huy truyền thống hiếu học và tinh thần “Tôn sư trọng đạo”.

Với truyền thống hiếu học của quê hương và tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, tôi tin tưởng, giáo dục Đồng Tháp sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, kính chúc các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; luôn giữ trọn niềm tin, lòng yêu nghề và niềm vui trong sự nghiệp trồng người cao quý.

Chào thân ái!

NGUYỄN THANH NHÀN