Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026

Kính gửi quý vị doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước!

Quý hội viên Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam!

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026, tôi trân trọng gửi tới quý vị doanh nhân và quý hội viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay đến trong niềm phấn khởi trước những kết quả phát triển của đất nước. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng xấp xỉ 10% trong quý 3/2026, tiếp thêm niềm tin và động lực để cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Các Nghị quyết đột phá của Đảng đang được cụ thể hóa bằng hàng chục Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; gần 20 bộ luật đã và đang được sửa đổi, hơn 30% thủ tục hành chính được cắt giảm. Sau hơn một năm thực hiện tinh gọn bộ máy, tốc độ thực thi của các địa phương được cải thiện mạnh mẽ. Những chuyển biến tích cực ấy thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm hành động của Nhà nước trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và đóng góp nhiều hơn trong kỷ nguyên phát triển mới.

Cộng đồng doanh nhân chúng ta tự hào được đóng góp vào những thành quả chung ấy. Từ đầu năm đến nay, hàng trăm công trình, dự án hạ tầng trọng điểm được khởi công, khánh thành với tổng vốn đầu tư kỷ lục hơn 5 triệu tỷ đồng; trong đó, vốn tư nhân đóng góp tới hơn 74%.

Tôi hiểu rằng, phía sau mỗi bước phát triển của doanh nghiệp là nhiều nỗ lực và những quyết định đòi hỏi bản lĩnh. Biến động của kinh tế toàn cầu cùng các yêu cầu ngày càng cao về thị trường, thương mại, môi trường và quản trị đang đặt ra những thách thức lớn, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng là lúc cộng đồng doanh nhân cần phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới và hợp tác để cùng nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bối cảnh hiện nay đòi hỏi mỗi doanh nhân chúng ta, đặc biệt là doanh nhân làm chủ các doanh nghiệp lớn, không chỉ phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp của mình mà phải phát huy được vai trò dẫn dắt, lan toả, mở ra những dư địa mới cho các doanh nghiệp khác trong chuỗi giá trị của mỗi ngành kinh tế.

Mỗi doanh nghiệp, ở quy mô và lĩnh vực của mình, cần chủ động xác lập vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời xây dựng những chuỗi giá trị do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ. Chúng ta có trách nhiệm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách, tạo thêm việc làm và khẳng định uy tín của thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Với tôi, khát vọng kinh doanh luôn gắn với trách nhiệm phụng sự. Giá trị của người doanh nhân được thể hiện qua những việc làm được tạo ra, những cơ hội phát triển được mở rộng và những đóng góp thiết thực cho cuộc sống của người dân. Đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, thượng tôn pháp luật, giữ vững đạo đức kinh doanh và chữ tín là nền tảng để doanh nghiệp phát triển lâu dài, xứng đáng với niềm tin của xã hội.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, tôi mong muốn quý hội viên tiếp tục gắn kết, chia sẻ nguồn lực, mở rộng hợp tác và đồng hành cùng nhau trên hành trình phát triển. Tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, cộng đồng doanh nhân Việt Nam sẽ hiện thực hóa những khát vọng lớn bằng kết quả cụ thể, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Một lần nữa, kính chúc quý vị doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước, quý hội viên cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc quý vị luôn vững vàng bản lĩnh, sáng suốt trong quyết định, giữ trọn nhiệt huyết và khát vọng cống hiến; đưa doanh nghiệp phát triển vững mạnh, vươn xa, cùng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Trân trọng!

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga

Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam