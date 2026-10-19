Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2026

Nhằm bảo đảm an toàn công trình mà không làm gián đoạn việc đi lại ban ngày, cầu Thăng Long sẽ bị thu hẹp một nửa mặt đường vào mỗi đêm từ ngày 22/10 đến hết ngày 15/12 để thi công sửa chữa.