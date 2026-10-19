Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2026
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng và những tình cảm tốt đẹp tới nữ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.
Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng gửi đến toàn thể chị em phụ nữ là công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất.
Tạp chí Công Thương xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng:
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/thu-chuc-mung-cua-bo-truong-le-manh-hung-nhan-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-2026-559346.htm