Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2026
Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng đến toàn thể chị em phụ nữ là công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.
Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng gửi đến toàn thể chị em phụ nữ là công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất.
Báo Công Thương xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng:
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-chuc-mung-cua-bo-truong-le-manh-hung-nhan-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-2026-477655.html