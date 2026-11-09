Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2026

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ hai, sáng 9-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp.