Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2026
Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2026, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng thể chế, pháp luật ngành Công Thương.
Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2026, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Công Thương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng thể chế, pháp luật ngành Công Thương.
Trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/thu-chuc-mung-cua-bo-truong-le-manh-hung-nhan-ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-2026-564776.htm