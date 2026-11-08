Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2026

Ngày 8-11, Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã dự khai mạc lễ hội tam thất Văn Sơn lần thứ 12 và khảo sát tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trịnh Bảo Văn Sơn. Đón tiếp và cùng đi với đoàn khảo sát của tỉnh có đồng chí Châu Lập Quân, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.