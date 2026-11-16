Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng gửi thư chúc mừng đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.
Tạp chí Công Thương xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/thu-chuc-mung-cua-bo-truong-le-manh-hung-nhan-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-2026-566652.htm