Thư chúc mừng của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026

Lực lượng Cảnh sát giao thông vừa lập biên bản xử phạt hành chính với tổng số tiền lên tới 84 triệu đồng đối với cả lái xe và chủ doanh nghiệp vận tải do điều khiển xe đầu kéo chở thiết bị vượt quá kích thước cho phép và sử dụng phù hiệu hết hạn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.