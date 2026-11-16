Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã gửi thư đến các thế hệ nhà giáo, đội ngũ viên chức, người lao động đã và đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ Tư pháp. Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng giới thiệu thư Bộ trưởng.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thu-chuc-mung-cua-bo-truong-bo-tu-phap-nhan-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-31b494cc.html