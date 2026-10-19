Thư chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K'đăm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng chí Y Thanh Hà Niê K'đăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng gửi thư chúc mừng đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các bà, các mẹ, các chị, các em và toàn thể phụ nữ các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thu-chuc-mung-cua-bi-thu-tinh-uy-lam-dong-y-thanh-ha-nie-k-dam-nhan-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-470126.html