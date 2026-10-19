Thư chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê K'đăm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Miền Bắc sẽ có nhiều ngày chất lượng không khí tốt và trung bình, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, dù vậy tình trạng ô nhiễm cục bộ vẫn xảy ra ở những khu vực có nguồn thải lớn và chưa được kiểm soát, đặc biệt là gần các công trường xây dựng.