Thú chơi dòng giày bóng đá 'khai tử' của Michael Olise

Theo NSS Sports, Michael Olise cho thấy khả năng biến những đôi giày bóng đá đã ngừng sản xuất thành dấu ấn cá nhân trên sân cỏ. Từ phối màu trắng - tím lấy cảm hứng từ quả bóng Champions League cho đến phiên bản trắng ánh vàng mang dòng chữ tôn vinh khả năng kiến tạo, bộ sưu tập Nike Hypervenom III của ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich khẳng định sự trung thành với một dòng sản phẩm cũ cùng sở thích cá nhân hóa hiếm gặp ở bóng đá đỉnh cao.

Đôi Nike Hypervenom III mới nhất của Olise xuất hiện trong trận Bayern Munich gặp Atletico Madrid hôm 3/11, nổi bật với thân giày màu trắng, các chi tiết ánh vàng cùng điểm nhấn xanh - đỏ gợi nhắc quốc kỳ Pháp. Vùng tiếp xúc bóng có họa tiết kết cấu nổi, trong khi phần đế giày cũng được hoàn thiện bằng sắc vàng bắt mắt. Chi tiết đắt giá nhất nằm ở phần cổ và gót giày: Dòng chữ tiếng Pháp “Le Meilleur Passeur du Monde” (tạm dịch: Người kiến tạo hay nhất thế giới) được in tinh tế bằng tông màu vàng nhạt. Phía trên là họa tiết tam giác mang màu cờ sắc áo Pháp, đi kèm tên và số áo quen thuộc “11 OLISE”.

Thiết kế này vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa gắn liền với thành tích thi đấu quốc tế của Olise. Theo trang tin Footy Headlines, dòng chữ trên giày nhằm vinh danh màn trình diễn chói sáng của cầu thủ này tại World Cup 2026, nơi anh dẫn đầu giải đấu về tổng số đường kiến tạo. Một điểm khác biệt nằm ở công nghệ hoàn thiện. Các chuyên gia nhận định những chi tiết tùy chỉnh dường như được Nike in trực tiếp lên thân giày thay vì sơn thủ công như nhiều mẫu custom (độ giày) thường thấy. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy một thỏa thuận tài trợ chính thức giữa Nike và Olise trong tương lai, dù thông tin này chưa được các bên liên quan xác nhận.

Trước phiên bản trắng - vàng kể trên, Olise từng diện một đôi Nike Hypervenom Phantom III tùy chỉnh trong trận Bayern Munich gặp FK Bodø/Glimt hôm 11/9 tại Champions League. Đôi giày sử dụng chất liệu Flyknit ôm sát với phần thân chủ đạo màu trắng. Biểu tượng Swoosh màu tím nổi bật ở mũi và cổ giày, tạo hiệu ứng tương phản mạnh mẽ. Trong khi đó, phần đế mang sắc xanh băng (ice blue) đồng điệu một cách tình cờ với quả bóng thi đấu chính thức của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Theo Footy Headlines, Olise vẫn trung thành tuyệt đối với dòng Hypervenom III đã bị Nike khai tử vào khoảng năm 2018. Dù vậy, cầu thủ chạy cánh này vẫn chủ động săn lùng những đôi giày còn mới (deadstock) thông qua các nhà bán lại (resellers) và các đơn vị chuyên độ giày. Anh tiến hành thay thế phần đế, phối lại màu sắc sao cho hài hòa với trang phục thi đấu của câu lạc bộ hoặc đội tuyển quốc gia. Vào thời điểm bắt đầu thú vui cá nhân hóa giày thi đấu, Olise không bị ràng buộc bởi hợp đồng độc quyền với bất kỳ thương hiệu thể thao nào. Việc duy trì sự độc lập này giúp anh tự quyết định mẫu mã và thiết kế theo sở thích cá nhân, thay vì phải mang các dòng sản phẩm thương mại mới nhất theo thỏa thuận tài trợ thông thường.

Trong khi đó, GQ ghi nhận tại World Cup 2026, Olise từng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu giày (sneakerhead) khi liên tục sử dụng các phiên bản Nike Hypervenom III DF tùy chỉnh, đặc biệt là thiết kế độc quyền do nghệ sĩ Matt DiGiacomo thực hiện riêng cho anh. Thay vì gắn bó với một phối màu cố định trong suốt giải đấu, cầu thủ người Pháp biến hóa linh hoạt để đồng điệu với trang phục của tuyển Pháp. Giới chuyên môn đánh giá mức độ cá nhân hóa sâu sắc này là điều cực kỳ hiếm thấy ở sân chơi bóng đá đỉnh cao hiện đại, nơi các ngôi sao thường phải tuân thủ nghiêm ngặt các chiến dịch quảng bá sản phẩm mới từ nhà tài trợ.

Từ bộ sưu tập giày cá nhân hóa​​ được ghi nhận, điểm chung trong lựa chọn của Olise nằm ở nỗ lực làm mới một mẫu giày cũ. Anh liên tục sử dụng Nike Hypervenom III, rồi biến đổi màu sắc, chi tiết để phản ánh phong cách cá nhân, màu áo thi đấu và những cột mốc trên sân cỏ. Đôi trắng - vàng với dòng chữ “Le Meilleur Passeur du Monde” gần đây là phiên bản mang thông điệp cá nhân rõ nét nhất trong số các mẫu được chú ý.

Linh Vũ