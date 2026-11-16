Thư cảm ơn từ Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026

Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 đã khép lại mùa giải đầu tiên với nhiều dấu ấn đẹp, không chỉ ở quy mô, chất lượng chuyên môn mà còn ở tinh thần giao lưu, kết nối và những tình cảm tốt đẹp được tạo nên trong suốt hành trình của Giải.

Các đại biểu, Ban Tổ chức, khách mời và nhà tài trợ chụp ảnh kỷ niệm tại Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Ban Tổ chức Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 trân trọng cảm ơn các tập thể, cá nhân đã quan tâm, đồng hành và cùng góp sức làm nên thành công giải đấu.

Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026 mùa giải đầu tiên quy tụ 500 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trong toàn ngành.

Trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Xây dựng, đặc biệt là Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã quan tâm, chỉ đạo và trực tiếp tham dự, tạo nguồn động viên lớn và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, gắn kết trong toàn ngành.

Sự góp mặt và động viên của Bộ trưởng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo các đơn vị đã lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, gắn kết trong toàn ngành Xây dựng.

Cảm ơn Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã phối hợp, đồng hành, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao và chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động ngành Xây dựng.

Cảm ơn Liên đoàn Pickleball Việt Nam, các lực lượng chuyên môn, trọng tài và các đơn vị kỹ thuật đồng hành gồm Sport Connect, HMG, Picki đã hỗ trợ chuyên môn, công nghệ, tư vấn và vận hành, góp phần để Giải được tổ chức bài bản, thông suốt.

Cảm ơn U.S. Pickleball Club đã tạo điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất và đồng hành cùng Ban Tổ chức trong suốt quá trình chuẩn bị, vận hành Giải.

Phía sau mỗi trận đấu là sự nỗ lực của Ban Tổ chức, Liên đoàn Pickleball Việt Nam và các đơn vị đồng hành, giúp Giải vận hành bài bản, thông suốt.

Cảm ơn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; các Trưởng đoàn và đầu mối phụ trách đã tích cực kết nối, cử vận động viên tham dự, tạo nên quy mô, sự đa dạng và không khí sôi động của Giải.

Từ khán đài đến chiếc ghế trọng tài, mỗi người đều góp phần tạo nên một mùa giải đẹp về tinh thần thể thao và sự kết nối.

Cảm ơn các nhà tài trợ, đối tác và đơn vị đồng hành đã tin tưởng, chia sẻ nguồn lực, sản phẩm, dịch vụ và kinh nghiệm cùng Ban Tổ chức, góp phần để Giải được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp và mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho vận động viên, khách mời.

Ban Tổ chức vinh danh các tài trợ, đối tác và đơn vị đồng hành trong đêm Gala.

Và đặc biệt, xin cảm ơn 500 vận động viên đã thi đấu hết mình, trung thực, cao thượng và cống hiến những trận đấu đẹp. Chính tinh thần thể thao, những tiếng cổ vũ, những cái bắt tay sau trận đấu và những lời hẹn "mùa sau gặp lại" đã tạo nên sức sống thực sự của Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Những cú đánh dứt khoát, những pha bóng quyết liệt và tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên nam đã mang đến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, giàu kịch tính ngay từ mùa giải đầu tiên của Giải Pickleball ngành Xây dựng 2026.

Điều Ban Tổ chức trân trọng sau mùa giải đầu tiên không chỉ là kết quả thi đấu, mà còn là những phản hồi tích cực về sự chu đáo, tận tâm, tinh thần kết nối và cảm giác được trân trọng mà những người tham dự đã dành cho nhau.

Đó sẽ là động lực để những mùa giải tiếp theo ngày càng hấp dẫn, chuyên nghiệp hơn nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, thân tình và tinh thần kết nối đã tạo nên dấu ấn của mùa giải năm nay.

Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại!

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

TỔNG BIÊN TẬP BÁO XÂY DỰNG

Nguyễn Thị Hồng Nga