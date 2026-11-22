Thư cảm ơn của Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh gửi thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, Hà Nội
Trân trọng tấm lòng nhân ái và những đóng góp bền bỉ của thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, Hà Nội dành cho sự nghiệp giáo dục vùng cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đã gửi Thư cảm ơn sâu sắc tới thầy và tập thể trường. Báo Tuyên Quang Online xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư đầy nghĩa tình này.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tin-trong-tinh/202611/thu-cam-on-cua-bi-thu-tinh-uy-hau-a-lenh-gui-thay-giao-nguyen-xuan-khang-hieu-truong-truong-marie-curie-ha-noi-0c616bd/