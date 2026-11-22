Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, học sinh chịu nhiều tác động từ môi trường thông tin đa chiều, với những quan niệm và cách ứng xử khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu cùng với truyền thụ kiến thức, ngành Giáo dục phải chú trọng hơn nữa việc bồi dưỡng nhân cách, hình thành năng lực tự hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng những giá trị đạo đức tốt đẹp cho học sinh. Trong đó, đạo thầy trò với những chuẩn mực về sự kính trọng, lòng biết ơn và trách nhiệm giữa người dạy, người học tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ nền tảng văn hóa ứng xử và định hướng nhân cách cho thế hệ trẻ.