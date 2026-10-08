Thứ cá xưa nay nhà nào cũng biết, chợ Việt bán 'la liệt' giá chỉ 50.000 - 75.000 đồng/kg, được ví như 'vua hạ đường huyết'

Trong số các loại cá nước ngọt phổ biến tại Việt Nam, cá chép được nhiều gia đình lựa chọn nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và có giá tương đối bình dân chỉ từ 50.000 - 75.000 đồng/kg. Từ chợ truyền thống đến siêu thị, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua cá chép tươi để bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

Cá chép có phần thịt trắng, vị ngọt tự nhiên, khi nấu chín tương đối mềm. Loại cá này có thể chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc như cá chép om dưa, cá chép kho riềng, cá chép hấp gừng, cháo cá chép hay cá chép sốt cà chua.

Không chỉ được yêu thích nhờ hương vị, cá chép còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Đặc biệt, lượng protein trong thịt cá khá cao, đồng thời chứa các vitamin và khoáng chất tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể.

Cá chép có thịt săn chắc, vị ngọt thanh tự nhiên, rất phổ biến trong các món ăn Việt

100g cá chép chứa gần 23g protein cùng nhiều dưỡng chất

Theo thông tin về thành phần dinh dưỡng được website Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đăng tải, trong 100g cá chép có khoảng 162 kcal, 22,9g protein và 7,2g chất béo. Khẩu phần này còn cung cấp khoảng 427mg kali, 63mg natri và không chứa carbohydrate.

Ngoài ra, cá chép chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B12, vitamin B6, phốt pho, magie, kẽm và sắt. Trong đó, 100g cá chép có thể cung cấp khoảng 25% giá trị tham chiếu hằng ngày của vitamin B12 và 53% phốt pho, theo bảng dinh dưỡng được Vinmec giới thiệu.

Protein là dưỡng chất cần thiết cho quá trình xây dựng, duy trì và phục hồi các mô trong cơ thể. Việc bổ sung thực phẩm giàu đạm như cá chép vào bữa ăn có thể giúp đa dạng nguồn protein, bên cạnh thịt, trứng, sữa và các loại đậu.

Vitamin B12 tham gia quá trình hình thành tế bào hồng cầu và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh. Trong khi đó, phốt pho có vai trò đối với cấu trúc xương, răng và quá trình chuyển hóa năng lượng. Kali góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ và thần kinh, đồng thời tham gia điều hòa huyết áp.

Cá chép được nhiều gia đình lựa chọn nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và có giá tương đối bình dân

Bên cạnh các dưỡng chất kể trên, cá chép còn chứa axit béo omega-3. Đây là nhóm chất béo không bão hòa có vai trò đối với sức khỏe tim mạch và hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể.

Tuy nhiên, hàm lượng omega-3 trong cá chép có thể thay đổi tùy điều kiện nuôi và thành phần thức ăn. Cá chép cũng không phải loại cá có hàm lượng omega-3 cao nhất, vì vậy người tiêu dùng nên kết hợp nhiều loại cá khác nhau trong chế độ ăn.

Ăn cá chép có lợi gì cho sức khỏe?

Một trong những lợi ích đáng chú ý của cá chép là cung cấp protein cùng các chất béo có lợi. Khi được chế biến phù hợp, cá có thể trở thành nguồn đạm thay thế cho một phần thịt đỏ trong bữa ăn.

Omega-3 là nhóm axit béo được nghiên cứu nhiều về vai trò đối với sức khỏe tim mạch. Việc duy trì thói quen ăn cá trong chế độ dinh dưỡng cân đối có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, đặc biệt khi kết hợp với vận động thường xuyên và hạn chế các thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa.

Đối với người cần kiểm soát đường huyết, cá chép là thực phẩm cung cấp protein và hầu như không chứa carbohydrate. Vì vậy, loại cá này có thể xuất hiện trong thực đơn của người mắc đái tháo đường nếu được chế biến và sử dụng với khẩu phần phù hợp. Tuy nhiên, ăn cá chép không có nghĩa là đường huyết sẽ tự giảm và không thể thay thế thuốc hay các biện pháp điều trị.

Cá chép chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn

Cá chép cũng cung cấp vitamin nhóm B, sắt và các khoáng chất cần thiết cho hoạt động chuyển hóa. Những dưỡng chất này góp phần duy trì chức năng bình thường của cơ thể, nhưng không nên xem cá chép là thực phẩm có khả năng chữa bệnh hoặc phòng ngừa mọi vấn đề sức khỏe.

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng, người nội trợ có thể ưu tiên các món hấp, nấu canh, nấu cháo hoặc om với lượng dầu mỡ vừa phải. Cá chép hấp gừng hành giúp giữ vị ngọt tự nhiên, trong khi cháo cá chép dễ kết hợp với các loại rau và gia vị quen thuộc.

Với món cá chép om dưa, cần lưu ý lượng muối trong dưa chua và gia vị. Các món kho cũng nên hạn chế nêm quá nhiều muối, đường để phù hợp hơn với chế độ ăn lành mạnh.

Khi chọn mua, nên ưu tiên cá còn sống, bơi khỏe hoặc cá tươi được bảo quản đúng cách. Cá cần được làm sạch, nấu chín kỹ và loại bỏ xương cẩn thận, nhất là khi chế biến cho trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Dù là loại cá quen thuộc, cá chép vẫn mang đến nguồn protein, vitamin và khoáng chất đáng kể. Kết hợp cá chép với rau xanh, ngũ cốc và các thực phẩm khác sẽ giúp bữa ăn thêm phong phú, cân đối và bổ dưỡng.