Thứ bỏ đi của quả quýt hỗ trợ đau dạ dày

Tôi được mách dùng vỏ quả quýt phơi khô để chữa đau dạ dày. Xin bác sĩ tư vấn cách dùng và dược liệu này còn có tác dụng gì khác với sức khỏe không. Tôi cảm ơn! (Linh Chi - TPHCM).

Bác sĩ Lê Nhất Duy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Vỏ quýt thường bị bỏ đi nhưng khi được phơi hoặc sấy khô, để lâu và chế biến đúng cách có thể trở thành một vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền, gọi là trần bì. Vị thuốc trên có công năng lý khí, kiện tỳ, táo thấp, giúp điều hòa khí trong cơ thể, hỗ trợ chức năng tiêu hóa và cải thiện cảm giác nặng bụng, ậm ạch.

Bạn có thể tận dụng vỏ sau khi ăn quả quýt. Ảnh: Hoa Linh.

Vỏ quýt chứa tinh dầu giàu limonene, có hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm trong các nghiên cứu thực nghiệm. Một số hợp chất trong vỏ như hesperidin và polymethoxylated flavones (PMFs) cũng được ghi nhận có tiềm năng hỗ trợ chuyển hóa lipid, bảo vệ tim mạch.

Với hàm lượng vitamin C dồi dào cùng nhiều hoạt chất có tính chống viêm, vỏ cam quýt giúp tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Từ đó, cơ thể được cải thiện sức đề kháng để phòng ngừa một số bệnh như cảm cúm, cảm lạnh hoặc các mầm bệnh gây nhiễm trùng.

Một số nghiên cứu dược lý và tiền lâm sàng đã khảo sát tác động của các thành phần trên đối với hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, bằng chứng lâm sàng chất lượng cao về hiệu quả sử dụng trần bì đơn độc để cải thiện chứng khó tiêu hiện vẫn còn hạn chế.

Bạn có thể dùng khoảng 3-6g trần bì hãm với nước sôi trong 10-15 phút, uống ấm sau bữa ăn hoặc thêm vào cháo, món hầm.

Lưu ý, đây là vị thuốc hỗ trợ tiêu hóa theo y học cổ truyền, không thay thế thuốc điều trị bệnh lý dạ dày. Người dân cần lựa chọn vỏ quýt có nguồn gốc rõ ràng, không bị nấm mốc, tồn dư hóa chất hoặc chất bảo quản không an toàn. Người có triệu chứng đầy bụng, khó tiêu kéo dài, tái diễn thường xuyên hoặc kèm đau bụng, nôn ói, sụt cân cần đi khám để xác định nguyên nhân.